Düzce'de köpekten kaçarken kayalıklara düşen genç yaralandı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde köpekten kaçan genç, 20 metre yükseklikten kayalıklara düşerek ağır yaralandı.
Osmaniye Mahallesi Çınar Caddesi'nde köpek saldırısına uğradığı belirtilen Kadir Korkmaz (20), kaçmaya çalıştığı sırada 20 metre yükseklikten kayalıklara düştü.
Olayı gören çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince bulunduğu yerden ağır yaralı halde çıkarılan Korkmaz, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Korkmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.