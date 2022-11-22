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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Düzce'de "Siyahlı Kadın" tiyatro oyununu izledi

AA

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Düzce'de "Siyahlı Kadın" tiyatro oyununu izledi

DÜZCE (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Düzce'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları tarafından sahneye konulan "Siyahlı Kadın" tiyatro oyununu izledi.

Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu izlemek üzere kente gelen Yavuz, sahne öncesi gazetecilerle bir araya geldi.

Yavuz, Devlet Tiyatrolarının Düzce turne sahnesinin açılışı için kentte bulunduğunu söyledi.

Düzce'nin çevre illerin de cazibe noktası olduğunu anlatan Yavuz, "Burada 35 bin öğrencisi olan üniversitemiz var. Daha önce gelen ve sahnelenen oyunlardan şunu gördük ki, Düzce daha fazla tiyatro istiyor. Bütün oyunlarımız çok beğenilerek izleniyor." dedi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir'in talepleri üzerine bakanlık olarak bir çalışma başlattıklarını belirten Yavuz, şöyle konuştu:

"Devlet Tiyatrolarının kalıcı turne sahnesi olması ve yaptığımız analizler sonucunda bugün bunun açılışını da yapmaya karar verdik. Bugün ilk oyunumuzu gerçekleştireceğiz. Düzce'de kalıcı 5 kişilik idari ekip kuruyoruz. İleride hedeflerimiz arasında kalıcı sanatçı kadrosu da yaratabilmek. Düzce'yi ve çevre illeri de bu konuda daha fazla tiyatro ve kültür, sanat aktivitesiyle buluşturabilmek. Bu konuda bize destekleri için Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve Düzceli milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Güzel bir akşam olacak hem çocuk hem de büyük oyunları alanında Devlet Tiyatroları olarak daha fazla bulunacağız."

Düzce'nin tarihi anlamda da büyük zenginliklerinin bulunduğunun altını çizen Yavuz, "Prusias Ad Hypium kazı çalışmalarımız devam ediyor. Muhteşem bir amfi tiyatromuz var. Belediyemizin destekleriyle Kültür Bakanlığı olarak yaptığımız kazı sonucunda 5000 kişilik amfi tiyatromuzun çok büyük bir kısmı ortaya çıkmış durumda. Hayalimiz orayı da tamamladıktan sonra kültür, sanat aktiviteleriyle buluşturmak. Özellikle yaz aylarında tiyatro ve konserlerle Düzce'yi yıl boyu kültür, sanat aktivitesi yapılan bir il haline getirmek. Bugün çalışmalarımızı bu kapsamda tamamladık. Günü de bugünkü ilk tiyatromuzla tamamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yavuz, daha sonra beraberindeki Faruk Özlü, Ayşe Keşir ve protokol üyeleri ile "Siyahlı Kadın" tiyatro oyununu izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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