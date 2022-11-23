Düzce Belediye Başkanı Özlü'den depreme ilişkin açıklama:

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DÜZCE (AA) - Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, tüm ekiplerin sahada olduğunu, şu ana kadar can kaybı haberi almadıklarını bildirdi.



Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte 5.9 şiddetinde meydana gelen deprem sonrasında tüm ekiplerin sahada görevlerinin başında olduğunu belirterek, "Tüm ilçelerimizle irtibat halindeyiz. Şükürler olsun ki, şu ana kadar can kaybı haberi almadık. Geçmiş olsun Düzce, geçmiş olsun Türkiye." ifadelerini kullandı.



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