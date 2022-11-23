Düzce'de deprem nedeniyle 22 kişi yaralandı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde yaralanan 22 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Vali Cevdet Atay, AA muhabirine, deprem sonrası ufak çaplı yaralanmaların olduğunu belirterek, "Panik anında atlayanlar olmuş. 1-2 tane ahırın yıkıldığından bahsettiler. Taramalar daha devam ediyor. Gölyaka'da da çok olumsuz bir şey intikal etmedi şimdiye kadar. İnşallah da olmaz. En azından can kaybı olmaması sevindirici." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.