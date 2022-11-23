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Düzce Belediye Başkanı Özlü'den Gölyaka'daki depreme ilişkin açıklama:

AA

Düzce Belediye Başkanı Özlü'den Gölyaka'daki depreme ilişkin açıklama:

DÜZCE (AA) - Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Çok şiddetli hissettiğimiz depremdi. Binaların sıvasında, bacasında birtakım hasarlar olabilir. Bu yönde bize ulaşan kesin bilgiler yok." dedi.

Özlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki devlet ve üniversite hastanelerinde büyük hareketlilik olmadığını söyledi.

Henüz havanın aydınlanmadığını dile getiren Özlü, kendilerine ulaşan haberlere göre ölüm hadisesinin yaşanmadığını, korku ve panikten kaynaklı yaralanmaların olduğunu bildirdi.

Çok şiddetli hissettikleri bir deprem olduğunu vurgulayan Özlü şunları kaydetti:

"İnsanların şiddetle hissedilen bir depremde panik halinde olmaları çok doğal. Düzceliler depreme karşı bilinçli insanlardır. 1999 depreminin üzerinden yaklaşık 25 yıl geçti. Bu süre içerisinde Düzce'de uyguladığımız tedbirlerle Düzce'nin konut stoku yüzde 80 oranında yeni ve bütün uygulamalarımızda, verdiğimiz ruhsatlarda deprem yönetmeliklerini titiz şekilde uyguluyoruz. Düzce'de yatay mimariyi esas alıyoruz ve zemin artı dördün üzerinde bir yapılaşmaya izin vermiyoruz."

Özlü, şu ana kadar gelen haberlerde çok kötü bir durumun söz konusu olmadığını belirterek "Kısmen çatlaklıklar olabilir çünkü çok şiddetliydi. Çok şiddetli hissettiğimiz bir depremdi. Binaların sıvasında, bacasında birtakım hasarlar olabilir. Bu yönde bize ulaşan kesin bilgiler yok." dedi.

Elektrik kesintilerine de değinen Özlü, "Sanırım dağıtım şirketinin tedbir amaçlı kesintisi söz konusu. İkincisi insanlar korkuyorlar. Sokaklarda insanlarımız. Henüz hava aydınlanmadı. İlerleyen saatlerde daha net bilgiler elimize ulaşacak ve bunları sizlerle paylaşacağız." ifadesini kullandı.

- "Eski, deprem görmüş binaların güçlendirilmesi, can kaybının olmamasının en büyük etkeni"

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan da depremle ilgili ilçede can kaybı olmadığını bildirdi.

Mahalleleri gezdiklerini, tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu aktaran Demircan, Kaymakam ve halkla birlikte meydanlarda olduklarını kaydetti.

Kentte 1999'daki depremi yaşamayan, olayın farkında olmayan gençlerde biraz panik havası olduğunu işaret eden Demircan şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın, devletimizin uygulamış olduğu deprem yönetmeliklerine uyması neticesinde binalarımızda can kaybı meydana gelmedi. Eski binaların da deprem görmüş binaların da güçlendirilmesi, can kaybının olmamasının en büyük etkeni. Tekrar halkımıza, ülkemize geçmiş olsun diyorum. Bölgemizde, ilçemizde bize intikal eden can kaybının olmaması sevindirici. Ama gün ışıyınca zararlar nedir, devletimizin yetkilileri bunları inceler, biz de ona göre gerekli bilgileri edinmiş oluruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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