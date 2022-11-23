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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İçişleri Bakanı Soylu, Düzce'de incelemelerde bulundu:

AA

İçişleri Bakanı Soylu, Düzce'de incelemelerde bulundu:

DÜZCE (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda herhangi bir can kaybımız söz konusu değil. Köylerdeki taramalarımız devam ediyor. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuz bilgi yok. Söylediğim gibi birkaç köyde ahır yıkılması söz konusu." dedi.

Depremin merkez üssü olan Gölyaka ilçesinde yetkililerden bilgi alan Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 70'in üzerinde artçı sarsıntı meydana geldiğini belirterek, "4,4'ün üzerinde en son zannediyorum 6.50'de bir 4,3 daha geldi ve bu seviyelerde artçı sarsıntılar da 4'ün üzerinde artçı sarsıntı olabilir. Onun için mümkün olduğunca az hasarlı, hasarlı veya orta hasarlı binalarda durmamak lazım." ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar bir ağır hasarlı bina ile ilgili ihbar veya bildirim gelmediğini vurgulayan Bakan Soylu, yaptıkları taramalarda da böyle bir sonuca şu anda ulaşmadıklarını bildirdi.

- "Yaklaşık 30'un üzerinde yaralı söz konusu"

Düzce Valisi, Düzce Belediye Başkanı ile bir değerlendirme ortaya koyduklarını vurgulayan Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 30'un üzerinde yaralı söz konusu daha önce verdiğimiz bilgi çerçevesinde bir yaralımız ağır. Bolu'da da atlama suretiyle bir yaralımızın leğen kemiği kırık. Herhangi bir hayati tehlikesi yok ama Düzce'deki yaralının hayati tehlikesi var. Depremin olduğu 04.08'den itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza aralıklı olarak bilgi arz ettik. Hem 4,5 hem ondan sonraki yarım saatlik süreler içerisinde... Sayın Cumhurbaşkanımız aynı zamanda valilerimizle de görüşüp, kendilerinden illeri ile ilgili bilgileri aldılar. Biraz önce de yine Sayın Cumhurbaşkanımıza buraya indiğimizde bir bilgi daha arz ettik. Bir elektrik kesintisi var bunların önemli bir bölümü kontrollü kesintiler. Mahalle mahalle yavaş yavaş kontrollü bir şekilde veriliyor, şebekeye de elektrik verildi. Biraz sonra elektrikle ilgili de herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak."

- "Şu anda herhangi bir can kaybımız söz konusu değil"

Bakan Soylu, doğal gaz ve elektrik kaçakları konusunda tedbirler alındığına işaret ederek, "70'in üzerinde artçı sarsıntı olduğunu söylemiştim. Vatandaşlarımıza gerek Kızılay gerek AFAD tüm ekipler battaniye olsun, diğer kendilerinin özellikle dışarıda kalabilecek imkanları sağlamak için desteklerde bulunuyorlar. Bölgelerden AFAD ekiplerimiz ve Kızılay ekiplerimiz, bölgeye intikal ediyor Allah'a şükür. Şu anda herhangi bir can kaybımız söz konusu değil. Köylerdeki taramalarımız devam ediyor. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuz bilgi yok. Söylediğim gibi birkaç köyde ahır yıkılması söz konusu. Onlarla ilgili arkadaşlarımız da gerekli tespitleri yapıyorlar, tekrar geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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