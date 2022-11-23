Düzce'de deprem nedeniyle yaralananların sayısı 35'e yükseldi

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde yaralananların sayısı 35'e yükseldi.



Çevre illerde de şiddetli şekilde hissedilen depremin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.



İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, depremde yaralananların sayısı 32'den 35'e yükseldi, bir kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Yaralanmaların panik sonucu düşme ve atlamalardan kaynaklandığı belirtildi.



Öte yandan, artçı sarsıntıların devam ettiği kentte bir iş yeri yıkıldı, bazı iş yerleri ile aralarında Düzce Adliyesi'nin de olduğu 7-8 binada hasar meydana geldi. Sarsıntının şiddetiyle bazı evler ve marketlerdeki eşyaların yere düştüğü görüldü.



Anadolu Ajansı ekibi, hasar gören iş yerlerinden canlı yayın yaptığı sırada artçı sarsıntı meydana geldi. Muhabirlerin hızla bölgeden uzaklaştığı anlar, kameraya anbean yansıdı.



Ekiplerin tarama faaliyetleri sürerken, artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine girmekten korkan bazı vatandaşlar dışarıda beklemeye devam ediyor.



Türk Kızılay ve AFAD ekiplerince dağıtılan battaniyelere sarılan Anıtpark ve Cedidiye meydanlarındaki vatandaşlar, ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.



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