Düzce 2. OSB'de bazı fabrikalar üretime bir gün ara verdi

DÜZCE (AA) - Düzce 2. Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürü Engin Karaduman, depremde OSB'de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, bazı fabrikaların önlem amaçlı üretime bir gün ara verdiğini söyledi.

Karaduman, AA muhabirine, büyük sarsıntıyla uyandığını, depremin üzücü bir durum olduğunu belirterek, herkese "geçmiş olsun" dileklerini ifade etti.

Fabrikaların hemen hemen hepsinin 3 vardiyayla çalıştığını dile getiren Karaduman, "Üretim zincirinde bize yansıyan herhangi bir aksama olmadı, sorunla karşılaşılmadı. Sadece bazı fabrikalar, önlem amaçlı bir gün ara verdi üretime." diye konuştu.

Karaduman, diğer fabrikaların üretime ve çalışmalarına devam ettiğini belirterek, OSB'nin yaklaşık 2 bin kişinin çalıştığı butik bir yer olduğunu söyledi.

Gece vardiyasında yaklaşık 400 kişinin çalıştığını tahmin ettiklerini dile getiren Karaduman, şunları kaydetti:

"Herhangi bir aksaklık veya herhangi bir yaralanma, iş kazası şu ana kadar bize yansımadı. Yapısal tahribat görünmüyor herhangi bir fabrikada, dış ortamlarında veya görünür alanlarında, iç kısımlarında da yansıyan bir şey yok. Kendi ofisimizde dolaplar devrildi, onun dışında herhangi bir şey olmadı. Deprem tek taraflı sallamış gibi. Şu anda mevcut fabrikaların çoğu çalışmaya devam ediyor."

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