Düzce'de deprem nedeniyle binalarında hasar oluşan vatandaşlar yaşadıklarını anlattı:

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından binalarında çatlaklar oluşan vatandaşlar sarsıntı sırasında yaşadıklarını anlattı.

Cumhuriyet Caddesi'nde hasar gören 4 katlı apartmanın sakinlerinden Arzu Şentürk, AA muhabirine, ilk defa böyle büyük depreme yakalandığını söyledi.

Şentürk, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen depremi yaşayanları daha iyi anladığını dile getirerek, "Şu an konuşamıyorum, konuşurken olayı yaşıyormuş gibi oluyorum." dedi.

Bazı binalarda çatlakların oluştuğunu, buradaki insanlara yardım eli uzatılması gerektiğini söyleyen Şentürk, şunları anlattı:

"O korkuyla eşim beni tuttu, 'Korkma, sakin ol Arzu.' dedi. İki çocuğum da ayrı odalarda kalıyorlardı. Onlar da 'Anne, baba' diye bağırdılar. Evde bazı eşyalarım kırıldı ama önemli olan cana gelmesin, mala gelsin. Çok şükür canımızı kurtardık ama gece boyunca sokakta çok üşüdük."

Şentürk, daha sonra karşı komşusunun kendilerini ağırladığını aktararak, "Allah'ım bir daha yaşatmasın. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bu anlatılacak bir şey değil yani büyük sarsıntıydı." diye konuştu.

Depremzedelere kent merkezinde çadırların kurulduğunu ve gıda verildiğini anımsatan Şentürk, yetkililere teşekkür etti.

- "Duvar vurduğu gibi eşim üzerime yıkıldı"

Hatice Sepetçi de gece geç saatlerde yattığını belirterek, "Bir bardak su içtim yattım. Tam gözüm dalmıştı, o ara gürültü oldu. Eşim uyandı, 'Deprem oluyor korkma.' dedim. O esnada duvar vurduğu gibi eşim üzerime yıkıldı. Ben de o vurmayla bağırmaya başladım." diye konuştu.

Eşinin kendisine 'kaçalım' dediğini aktaran Sepetçi, "Nereye kaçıyorsun? Kaçsan kalkınca bu sefer daha kötü olacak. Bekledik ve sonra çıktık, karşıdaki komşulara, alttaki ev sahiplerine seslendik." dedi.

Sepetçi, eşyalarının evde kaldığını ve giremediklerini belirterek, kendisi, eşi, gelini ve oğlunun evde kaldığını, torununu da akşamdan anneannesine gönderdiklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan, ilçe merkezinde yer alan Fatih Camisi'nde hasar meydana geldi. Yapının içerisinde ve giriş kısmında tuğla ile sıvaların bir kısmı döküldü, çatlaklar oluştu.

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