Düzce'deki depremde yaralanan 68 yaşındaki Ayşe Kırca, yaşadıklarını anlattı:

DÜZCE (AA) - CEM ALİ KUŞ-ÖMER ÜRER - Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremde gardırobun üzerine devrilmesi sonucu yaralanan Ayşe Kırca, sarsıntı sırasında yaşadıklarını anlattı.

Cedidiye Mahallesi'ndeki evinde yakalandığı depremde gardırop üzerine devrilen 68 yaşındaki Ayşe Kırca'nın, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Beyin Cerrahi Bölümündeki tedavisi sürüyor.

Vücudunda ezilme ve omuriliklerinde kırık bulunan Kırca, AA muhabirine, deprem anına ilişkin hiçbir şey hatırlamadığını belirtti.

"Bir kıyametle uyandım." diyen Kırca, şunları kaydetti:

"Dışarıdan cama bir ateş bombası yansıdı sanki. Telaşla kalktım, yatakta oturduğum sırada üzerime gardırop yıkıldı. Yatıyor olsam bir şey olmayacaktı. Dolap yan şekilde kalmış. Cam sesleri, bir gürültü, kıyamet kopuyor. Kendimi, yataktan aşağıya atabildim. Büyük bir acı duydum. O acıyla nasıl çıktıysam yataktan, aşağı attım kendimi. Kayarak yataktan indim, kımıldayamadım, öyle kaldım."

Kendisini, eşinin kurtardığına işaret eden Kırca, "Ben yerde inliyorum. Eşim, karanlıkta nerede olduğumu bulamıyor. Daha sonra telefonun ışığıyla buldu. Sonra 'Beni hiç elleme, hiç kımıldayamıyorum' dedim. Sonra ambulans geldi. Çok büyük korku yaşadım. Bir gürültü, bir şiddet, bir cam sesleri... Evde her şey dökülmüş, kırılmış." ifadesini kullandı.

Kırca, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'ne de uykuda yakalandıklarını anımsatarak, "Allah kimseye böyle bir şe göstermesin. Rabbime çok şükür, buna da şükür..." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.