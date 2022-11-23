Düzce'de depremden etkilenen esnafın dükkanlarını düzenleme çalışmaları sürüyor

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından ürünleri zarar gören esnaf, temizlik ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezinde depremin şiddetiyle ürünleri zarar gören esnaf, günün ilk ışıklarından itibaren dükkanlarında temizlik, düzenleme ve hasar tespit çalışmalarına başladı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi'nde faaliyet gösteren toptan gıda işletmecisi Mehmet Kılıç, AA muhabirine, mallarının zarar gördüğünü ancak sağlıklarının iyi olduğuna şükrettiklerini söyledi.

Mallarında büyük zarar oluştuğunu anlatan Kılıç, temizlik ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Öte yandan depremin şiddeti, aynı mahallede yer alan motosiklet bayisinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kayıtlarda, sarsıntı esnasında motosikletlerin devrildiği görülüyor.

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