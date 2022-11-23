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BBP Genel Başkanı Destici, Düzce'de konuştu:

AA

BBP Genel Başkanı Destici, Düzce'de konuştu:

DÜZCE (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremle, Türkiye’nin doğal afetlere müdahale ve vatandaşlarına sahip çıkma konusunda, ne kadar büyük mesafe aldığını bir kere daha gördüklerini söyledi.

Depremin merkez üssü olan Gölyaka ilçesinde incelemelerde bulunan Destici, Vali Cevdet Atay'dan kentteki son durumla ilgili bilgi aldı.

Belediye önündeki parkta bekleyen vatandaşlarla da sohbet eden Destici, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Destici, gazetecilere yaptığı açıklamada, can kaybı ve büyük bir yıkımın yaşanmamasının, herkesi teselli ettiğini vurgulayarak, yetkililerden yaralılarla ilgili bilgi aldığını anlattı.

İçişleri Bakanlığının, 10-11 gün önce AFAD öncülüğünde bir deprem tatbikatı gerçekleştirdiğini hatırlatan Destici, "Bundan 10 gün sonra, bu depremi yaşadık. Biz bu tür tatbikatları, daha sık gerçekleştirmeliyiz." dedi.

-"Depremle yaşamaya hazırlıklı olmalıyız"

Depremin, "ülkesiz" olduğuna işaret eden Destici, şunları söyledi:

"Ülkemizin başta Düzce, Kocaeli, Sakarya olmak üzere pek çok bölgesi, fay hatlarının üzerinde. Bunun için de depremle yaşamaya hazırlıklı olmalıyız. Tabii bizim duamız, temennimiz inşallah ne Düzce'miz ne Gölyaka'mız ne başka bir şehrimiz, ülkemizdeki herhangi bir nokta, bundan sonra böyle bir afetle karşı karşıya kalmasın. Rabbim ülkemizi, milletimizi ve tüm insanımızı her türlü şerden, her türlü kötülükten ve her türlü afetten muhafaza eylesin inşallah."

Destici, Türkiye'nin zor bir coğrafyada yer aldığını vurgulayarak, deprem bölgesinde bulunan Türkiye'nin, bir yandan da sınırlarında yaşanan gelişmelerle mücadele ettiğini hatırlattı.

"Bütün bunlara baktığımız zaman, gerçekten çok zor bir coğrafyadayız." diyen Destici, Türkiye'nin, her zorluğu yenebilecek ve her zorlukla baş edebilecek, insan potansiyeline ve devlet tecrübesine sahip olduğunu kaydetti.

- "Türkiye'nin ne kadar büyük mesafe aldığını, burada bir kere daha görmüş olduk"

Destici, hem terörle hem de Türkiye’ye düşmanlık yapan emperyalistlerle mücadele ettiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu tür deprem anında ya da doğal afetlerde de bakın yarım saat içerisinde İçişleri Bakanımız burada oluyor ekibiyle birlikte, AFAD Başkanıyla birlikte, Valimizle, Kaymakamımız, diğer yetkililer hepsi buradalar yarım saat içerisinde. Türkiye’nin doğal afetlere müdahale konusunda, vatandaşa sahip çıkma konusunda, vatandaşa yardım etme noktasında gerçekten ne kadar büyük mesafe aldığını, burada bir kere daha görmüş olduk. Bunu müşahede ettik. Burada geceden beri görev yapan başta İçişleri Bakanımız olmak üzere, AFAD Başkanımıza, Kızılay'ımıza, diğer gönüllü teşekküllerimize ve Çevre Bakanlığımızın personeline, diğer ilgili bakanlıklarımıza, hepsine de şahsım adına, camiam adına, milletimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz."

Destici, Türkiye'nin her zorluğu yendiğini belirterek, bu tür afetleri de birlik ve dayanışma içerisinde aştığını ve aşmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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