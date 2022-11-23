Düzce'deki depremde Cumayeri ilçesindeki kamu binaları hasar gördü

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DÜZCE (AA) - Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Cumayeri ilçesinde kaymakamlık ve belediye binalarında hasara neden oldu.

Depremin merkez üssü Gölyaka ilçesinde sarsıntının şiddetiyle Cumayeri Belediyesi hizmet binasının sıvaları söküldü, duvarlarda çatlaklar oluştu. Bunun üzerine belediye hizmet binası kullanıma kapatıldı.

Kaymakamlık binası da depremde hasar gördü.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Depremin olduğu andan itibaren hem kendisinin hem de ekiplerin sahada olduğunu vurgulayan Koloğlu, "İtfaiye ekiplerimiz, hastana nakil ambulansımız, zabıta ekiplerimiz, vatandaşlarımızın durumu takip etmek için sahada çalışmalarına devam ediyor. Gelen ihbarlara göre vatandaşlarımızın yardımına koşuyoruz." dedi.

Koloğlu, kaymakamlık ve belediye hizmet binalarının ilk tespitlere göre büyük hasar gördüğünü belirterek, "Bugünlük belediye hizmet binamızı kullanıma kapattık. Rabbim beterinden korusun. Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını, hasar tespiti yapılana kadar mümkün olduğunca evlerine girmemelerini rica ediyoruz." dedi.

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