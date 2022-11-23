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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kasapoğlu, Düzce depremiyle ilgili gazetecilere konuştu:

AA

Bakan Kasapoğlu, Düzce depremiyle ilgili gazetecilere konuştu:

DÜZCE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Düzce'deki depremin ardından KYK yurtlarına yönelik başlatılan hasar durum tespiti çalışmaları sonunda kayda değer hasarın ve yapısal sorunun olmadığını gördüklerini bildirdi.

Depremin yaşandığı Düzce'de incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yetkililerden bilgi aldıktan sonra Mahpeyker Sultan Kız Öğrenci Yurdu önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Afetten etkilenenlere "Geçmiş olsun." dileklerini ileten Kasapoğlu, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilk andan itibaren güçlü süreç yönetiminin bulunduğunu söyledi.

Kaybın ve kayda değer hasar bulunmamasının büyük mutluluk vesilesi olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Yapı stokunun büyük ölçüde yenilenmesi ve bununla ilgili geçmişe yönelik kıyasladığımızda çok büyük gelişmelerin katedilmesi, tabii ki bunun önemli vesilesidir diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de coğrafya olarak bir deprem hattında olmamız vesilesiyle bu tedbirler, bu çalışmalar, bu süreçlerde olduğu gibi bundan sonra da büyük kararlılıkla, gayretle devam edecek." diye konuştu.

- "Gençlerimiz yurtlarına kavuştu"

Kasapoğlu, Düzce'nin aynı zamanda üniversite şehri olduğunu, buradaki 10 yurdun 10 binden fazla yatak kapasitesiyle gençlerin hizmetinde bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Hamdolsun ilk dakikalardan itibaren özellikle yurtlarımızdaki durumun tespitine yönelik olarak gençlerimizin tahliyesini gerçekleştirdik ve Bakanlık olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla iş birliğiyle ilk andan itibaren hasar durum tespiti noktasında çalışmalar başladı. O çalışmalar sonunda hamdolsun kayda değer hasar, bununla beraber binalarımızda yapısal sorun olmadığını görmüş olduk. Bu bizler için de ayrıca sevindirici gelişme."

Yurtlarda normalleşme sürecini başlattıklarını, gençlerin yurtlarına kavuştuğunu aktaran Kasapoğlu, üniversitenin aldığı tatil kararıyla bazı öğrencilerin memleketlerine gitme noktasında çalışma başlattığını dile getirdi.

Deprem konusundaki hassasiyeti, bilinci daha güçlü şekilde yükselterek hazırlık noktasında kentsel dönüşüm ve belediyelerin çabalarının süreceğini bildiren Kasapoğlu, spor salonlarının afetlerde her zaman milletin emrinde olduğunu, kentte de buraları ihtiyaç durumunda milletin hizmetine açtıklarını kaydetti.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de devletin bütün birimleriyle kente geldiğini belirterek, "Çok şükür deprem nedeniyle ölüm, binalarımızda büyük hasar yok. Bunda Düzce'deki deprem stokunun yeni olmasının ve yüksek katlı yapılara izin verilmemesinin ve yatay mimarinin büyük tesiri var. Bütün Düzceli kardeşlerimize geçmiş olsun diliyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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