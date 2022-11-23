İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dikbayır, Düzce'de incelemelerde bulundu

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DÜZCE (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, depremin yaşandığı Gölyaka ilçesinde incelemelerde bulundu.

Depremin ardından kente gelen Dikbayır ve partililer, Gölyaka ilçesinde bekleyişini sürdüren vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dikbayır, daha sonra Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan'dan ilçedeki son durumla ilgili bilgi aldı.





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