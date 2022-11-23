Düzce'de depremzedelerin konaklaması için park alanlarına 200 çadır kuruluyor

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DÜZCE (AA) - Düzce'de depremin ardından evleri hasar gören ve konutlarına girmeye çekinen vatandaşların konaklamaları için park alanlarına 200 çadır kuruluyor.



AFAD, kentte yaşanan deprem nedeniyle bu geceyi evinde geçirmek istemeyen ve evleri hasar gören depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.



Ekipler, ilk etapta Anıt Park Meydanı ile Millet Bahçesi'ne 5 kişilik 200 çadır kuruyor. Çadırların kurulmasına Düzce Belediyesi, AFAD gönüllüleri, Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE) ve bazı sivil toplum kuruluşları da yardımcı oluyor.



Düzce'de incelemelerini sürdüren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, çalışmaları koordine ediyor.

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