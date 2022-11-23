Düzce'de vatandaşların park ve bahçelerde bekleyişi sürüyor

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşanan depremin ardından evlerine girmeye korkan vatandaşlar, hava kararmasına rağmen park ve bahçelerde bekleyişini sürdürüyor.



Çevre illerden de hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından panikle dışarı çıkan vatandaşlar, park ve bahçelerde yoğunluk oluşturdu.



Korktukları için gün boyu evlerine giremeyen vatandaşlar, akşam olmasına rağmen Millet Bahçesi, Anıt Park, Cedidiye Meydanı, Kalıcı Konutlar'daki toplanma alanları ile bahçelerde beklemeye devam ediyor.



Battaniyelerine sarılıp ateş yakarak soğuktan korunmaya çalışan vatandaşlara, Türk Kızılay ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca sıcak yemek, gıda ve battaniye desteği veriliyor.



Artçıların devam ettiği kentte çadırda konaklamak isteyenlere AFAD tarafından çadır imkanı sunuluyor.



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