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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce'de evlerine giremeyen vatandaşlar yağmur nedeniyle spor salonlarına taşınıyor

AA

Düzce'de evlerine giremeyen vatandaşlar yağmur nedeniyle spor salonlarına taşınıyor

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki depremin ardından evlerine girmeye korktukları için günü dışarıda geçiren vatandaşlar, akşam başlayan yağmur nedeniyle otobüslerle spor salonlarına götürülüyor.

Kentte 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından panikle dışarı çıkan vatandaşlar, gün boyu park ve bahçelerde vakit geçirdi.

Korktukları için evlerine giremeyen vatandaşlar, akşam yağmurun başlamasıyla otobüslerle Gençlik ve Spor Bakanlığı, bazı okullar ile Gençlik Merkezlerinin spor salonlarına taşınıyor.

Salonlara götürülen vatandaşlar, geceyi burada geçirecek. Vatandaşların her türlü ihtiyacı Valilik, Düzce Belediyesi, AFAD, Türk Kızılay ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca karşılanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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