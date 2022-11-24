Düzce'de konut ve iş yerlerine su verilmeye başlandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de, depremin ardından ana su alma regülatöründe yaşanan arıza nedeniyle uygulanan su kesintisi sona erdi.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada, depremin ardından ana su alma hattı başta olmak üzere meydana gelen tüm arızaların ekiplerin yoğun çalışmasıyla giderildiği bildirildi.

Açıklamada, kentin tamamına su verildiği belirtilerek, "Basınçtan dolayı üst katlara suyun çıkmasında gecikme yaşanabilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadesi kullanıldı.





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