Düzce'de hasar gören bazı ev ve iş yerleri görüntülendi

Afganistan'da kıtlık: 'Aç çocuğum uyuyabilsin diye ona sakinleştirici hap verdim'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'de depremin ardından hasar gören bazı ev ve iş yerleri görüntülendi.

Dün saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Gaziantep Caddesi'ndeki bir iş yeri ile birkaç köyde de ahırlar yıkıldı.

Sarsıntının etkisiyle kent merkezindeki bazı ev, iş yerleri ve camiler ile aralarında Düzce Adliyesi, Cumayeri Kaymakamlığı ve Cumayeri Belediyesinin de bulunduğu kamu binalarında hasar oluştu.

Depremde hasar gören Gaziantep Caddesi'ndeki İbrahimoğlu İş Merkezi ile Aziziye Mahallesi'nde bir sitede bulunan apartman AA muhabirlerince görüntülendi.

Kayıtlarda, iş merkezinin kolonlarında çatlaklar oluştuğu, duvardaki sıvaların yerlere düştüğü, apartmanda da çatıdan kopan duvarların merdivenlere düştüğü görülüyor.

İş merkezine kontrollü şekilde girilirken, apartmana girişlere izin verilmiyor.

Ekiplerin kent genelindeki hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.