Düzce'de depremde hasar gören Sarıdere Köyü Camisi yıkılacak

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde depremde hasar gördüğü için ibadete kapatılan ve yıkım kararı verilen Sarıdere Köyü Camisi'ndeki eşyaların boşaltılmasına başlandı.

Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, köylerde hasar tespit çalışması gerçekleştiriyor.

İncelemeler sonrası, kolon ve kirişlerinde hasar oluştuğu için ibadete kapatılan Sarıdere Köyü Camisi için yıkım kararı alındı.

Caminin içinde sağlam kalan eşyalar, vatandaşların yardımıyla boşaltılmaya başlandı.

Sarıdere sakinlerinden Recep Doğan, AA muhabirine, deprem anında uyuduklarını, gürültüyle uyandıklarını söyledi.

Köyde toplanma merkezi oluşturduklarını belirten Doğan, "Camimize geldiğimizde hasar aldığını fark ettik. İbadete kapatıldı. Dün Sayın Bakanımız, milletvekilleri ve Valimiz geldiğinde, hasar tespit çalışmaları yapıldıktan sonra yıkım kararı verildi." diye konuştu.

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