Düzce'de vatandaşların hasar ve zarar tespit başvuruları alınmaya devam ediyor

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DÜZCE (AA) - Düzce'de depremin ardından mağduriyet yaşayan vatandaşların hasar ve zarar tespit başvuruları görevlilerce alınıyor.

Ev, iş yeri ve eşyalarında hasar oluşan vatandaşlar, Düzce Valiliği önünde AFAD koordinesinde kurulan hasar ve zarar tespit çadırına gelerek form dolduruyor.

Görevlilerce alınan başvuruların sonucu, incelemelerin ardından vatandaşlara bildirilecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çadırı ziyaret ederek vatandaşlara "Geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Çadırda başvuru formunu dolduran Eren Tunçel, AA muhabirine, depremde evinin ve içindeki eşyaların hasar gördüğünü söyledi.

Bu nedenle dilekçe doldurduklarını aktaran Tunçel, "Şu anki önceliğimiz binalardaki çatlaklar, kolonların gördüğü zararlar. Diğer evin içindeki hasarlar çok da mühim değil. Deprem sonrası köydeki eve yerleştik, orası merkeze bakarak daha güvenli. Arkadaşlar sağ olsunlar yardımcı oldular, dilekçemizi doldurduk, bildirmemizi yaptık. Ekiplerin gelmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

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