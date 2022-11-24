Düzce'de depremde zarar gören iki cami daha yıkılacak

DÜZCE (AA) - Düzce'de meydana gelen depremde zarar gören Cumayeri ilçesindeki Ayşe Metin ve Yaka Mahallesi camilerinin yıkılmasına karar verildi.

Kentte, 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor. Ekiplerin incelemeleri sonucunda Gölyaka'daki Sarıdere Köyü Camisi'nin ardından Cumayeri'ne bağlı Yaka Mahallesi'nde de zarar gören iki caminin yıkılması kararlaştırıldı.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, AA muhabirine, kentin 12 Kasım 1999'da yaşadığı depremi anımsattı.

Dünkü sarsıntıda da 12 Kasım depremindeki şiddeti hissettiklerini dile getiren Koloğlu, "Ama elhamdülillah bugün itibarıyla 1999'da yaşanan depreme göre hem can kaybımız olmadı hem de ciddi maddi hasarımız yok." dedi.

Koloğlu, bakanların ilçeye gelerek inceleme ve değerlendirmelerde bulunduklarını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin incelemelerinin ardından belediye binasında hizmet vermeye devam ettiklerini bildirdi.

Yıkılmasına karar verilen camilere ilişkin Koloğlu, "Sayın Bakanımız bir an önce hasarlı camilerin yıkılması ve yerine yenilerinin yapılması talimatını verdiler ve ödenekleri de hemen gönderdiler. Bu süre zarfında halkın ibadet yapabilmesi için prefabrik yapılar hazırlanacak." diye konuştu.

- "Evine giremeyenlerin çadır temini konusunda hiçbir sıkıntıları yok"

Koloğlu, Gölyaka'nın Sarıdere köyünün noktasal olarak ilçelerine daha yakın olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bizim bölgemiz depremden daha fazla etkilenmiş durumda. Ağır hasarlı ve hasarlı bina sayımız daha fazla. Cumayeri'ndeki yapı stokunun yarıdan fazlasında çatlaklar ve sıkıntı var. Ekipler bugün taramalarını tamamlamaya çalışıyorlar. İnşallah vatandaşlarımızın bu binalara girip giremeyeceğiyle ilgili değerlendirmeler yapılacak."

Prefabrik, çadır ve battaniye temini konusunda kimsenin mağdur olmayacağını vurgulayan Koloğlu, "Tabii ki bu tip afetler esnasında belirli mağduriyetler oluyor. Her tarafa aynı anda aynı hızla hizmet vermek çok mümkün olmuyor ama bugün itibarıyla evine giremeyenlerin çadır temini konusunda hiçbir sıkıntıları yok. Devlet bu konuda sayılarla bizi sınırlandırmıyor. İhtiyacı olan herkese çadır, battaniye, yiyecek gibi ihtiyaçların hepsini sağlıyor." dedi.

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