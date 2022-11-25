Düzce'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Esmahanım köyünde A.A. (66) idaresindeki traktör, fındık bahçesine giderken devrildi.

Sürücü, traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, A.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.

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