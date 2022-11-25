Düzce'de evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi çadırlarda ve spor salonlarında geçirdi

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DÜZCE (AA) - Düzce'de depremin ardından evlerine giremeyen vatandaşlar, geceyi AFAD tarafından kurulan çadırlarda ve spor salonlarında geçirmeye devam etti.

Kentte önceki gece yaşanan depremin ardından panikle dışarı çıkan ve hasarlı olduğu için evlerine giremeyenler, AFAD ekiplerince Anıt Park ve Millet Bahçesi'ne kurulan çadırlara yerleşti.



Depremin merkez üssü Gölyaka ilçesi ile Cumayeri, Kaynaşlı ve Çilimli ilçelerinde de evine giremeyen vatandaşlar park alanlarına yerleştirilen çadırlarda ve spor salonlarında geceyi geçirdi.



Aileleriyle çadırlarda kalan vatandaşlara AFAD görevlilerince elektrikli ısıtıcı, battaniye ve mat verildi.

Günün ağarmasıyla vatandaşlara Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşları tarafından kahvaltı ikram edildi.

Vatandaşların kentte kurulan yaklaşık 1000 çadırda ve spor salonlarında bekleyişi sürüyor.

Öte yandan, ekiplerin bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Hasar gören binalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince inceleniyor.

Çalışmalar sonunda konut sahiplerine hasar durumuna ilişkin bilgi verilecek.



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