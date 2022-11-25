Depremzedelerin soruları mobil iletişim araçlarında uzmanlarca yanıtlanıyor

DÜZCE (AA) - ŞAHİN OKTAY - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Düzce'de farklı noktalarda konuşlandırılan mobil koordinasyon ve iletişim araçlarında uzmanlar depremzedelerin sorularına yanıt veriyor.

Bakanlığın Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, AA muhabirine, bütün afetlerde yeni tecrübeler edindiklerini, bunu sahadaki çalışmalarına yansıttıklarını söyledi.

Daha önce küçük boyutlu iletişim araçlarına sahip olduklarını, bunların İzmir depremine kadar yeterli olduğunu aktaran Aslan, İzmir'de alanın büyük olması ve daha fazla insanın bu hizmete ihtiyaç duyması nedeniyle yeni fikrin ortaya çıktığını kaydetti.

Aslan, Bakanlığın birçok biriminin doğal afetlerde görev aldığını, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün hasarları tespit ettiğini, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü ve TOKİ'nin yeni yapılacak konutlarla ilgili çalışmalar yaptığını anlatarak, "Bunların her biriyle ilgili de vatandaşların soruları oluyordu. Farklı farklı birimler daha küçük araçlarda hizmet vermeye çalışıyordu. İzmir depremindeki yoğunluktan sonra hepimizin ortak hizmet vereceği daha büyük iletişim tırının gerekli olduğu görüldü. Bundan dolayı da Bakanımızın talimatlarıyla Mobil İletişim Ofisi yapıldı." diye konuştu.

TOKİ'nin "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi çalışmalarında da mobil iletişim tırlarının kullanıldığını dile getiren Aslan, şöyle devam etti:

"Afet olarak da ilk kez Düzce depreminde bu tırları kullanıyoruz. İletişimde koordinasyonla ilgili çalışmalar gerçekleştiriliyor. Vatandaş, ilk şok anında can güvenliğiyle ilgili korku yaşıyor. O şok yavaş yavaş atlatıldıktan sonra da eviyle, dükkanıyla ilgili sorular başlıyor. İnsanların 'Hasar tespiti nasıl yapılacak, hasar tespitine ne zaman gelinecek, yıkılma durumu var mı, eğer yıkılırsa içinden eşyalarımızı alabilir miyiz, ne kadar süre tanınır, sonrasında süreç nasıl yürüyecek?' gibi birçok soruları oluyor. Bunları burada gidermeye çalışıyoruz."

Aslan, Düzce'de farklı noktalarda hizmet verilen 6 araçta soruların tamamı cevaplandırılarak akıllardaki soru işaretlerinin giderilmesi için çalışıldığını vurguladı.

- "Gece gündüz hizmet veriliyor"

Afetlerin teknik ve sosyal boyutları olduğuna işaret eden Aslan, "İnsanlar bundan sonra nasıl bir süreç yaşayacaklarını öğrenmek istiyorlar. Bu açıdan iletişim ofislerinde çok önemli hizmet veriyoruz. Cevabını aradıkları sorulara daha hızlı yanıt buluyorlar. 'Bir yerde yetkili görürüm, başvuru yaparım, bekleme sürem olur.' gibi kaygıları yok. Hiç bekleme yapmadan uzman kişilere anında ulaşarak sorunlarını gidermiş oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Mesai kavramlarının olmadığının altını çizen Banu Aslan, "Gece gündüz hizmet veriliyor. 3 vardiya 24 saat çalışılıyor. Gerek köylerimizde gerek merkez mahallelerimizde gerek belediyenin önünde hizmet eden mobil iletişim araçlarında günlük en az 5 bin başvuru alınıyor. Vatandaşlarımız bu hizmeti almayı talep ettiği sürece iletişim tırlarımız burada olacak. Bakanımızın talimatı bu yönde." şeklinde konuştu.

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