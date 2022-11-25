Depremzedelerin soruları mobil iletişim araçlarında uzmanlarca yanıtlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzedelerin soruları mobil iletişim araçlarında uzmanlarca yanıtlanıyor

AA

Depremzedelerin soruları mobil iletişim araçlarında uzmanlarca yanıtlanıyor

DÜZCE (AA) - ŞAHİN OKTAY - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Düzce'de farklı noktalarda konuşlandırılan mobil koordinasyon ve iletişim araçlarında uzmanlar depremzedelerin sorularına yanıt veriyor.

Bakanlığın Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, AA muhabirine, bütün afetlerde yeni tecrübeler edindiklerini, bunu sahadaki çalışmalarına yansıttıklarını söyledi.

Daha önce küçük boyutlu iletişim araçlarına sahip olduklarını, bunların İzmir depremine kadar yeterli olduğunu aktaran Aslan, İzmir'de alanın büyük olması ve daha fazla insanın bu hizmete ihtiyaç duyması nedeniyle yeni fikrin ortaya çıktığını kaydetti.

Aslan, Bakanlığın birçok biriminin doğal afetlerde görev aldığını, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün hasarları tespit ettiğini, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü ve TOKİ'nin yeni yapılacak konutlarla ilgili çalışmalar yaptığını anlatarak, "Bunların her biriyle ilgili de vatandaşların soruları oluyordu. Farklı farklı birimler daha küçük araçlarda hizmet vermeye çalışıyordu. İzmir depremindeki yoğunluktan sonra hepimizin ortak hizmet vereceği daha büyük iletişim tırının gerekli olduğu görüldü. Bundan dolayı da Bakanımızın talimatlarıyla Mobil İletişim Ofisi yapıldı." diye konuştu.

TOKİ'nin "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi çalışmalarında da mobil iletişim tırlarının kullanıldığını dile getiren Aslan, şöyle devam etti:

"Afet olarak da ilk kez Düzce depreminde bu tırları kullanıyoruz. İletişimde koordinasyonla ilgili çalışmalar gerçekleştiriliyor. Vatandaş, ilk şok anında can güvenliğiyle ilgili korku yaşıyor. O şok yavaş yavaş atlatıldıktan sonra da eviyle, dükkanıyla ilgili sorular başlıyor. İnsanların 'Hasar tespiti nasıl yapılacak, hasar tespitine ne zaman gelinecek, yıkılma durumu var mı, eğer yıkılırsa içinden eşyalarımızı alabilir miyiz, ne kadar süre tanınır, sonrasında süreç nasıl yürüyecek?' gibi birçok soruları oluyor. Bunları burada gidermeye çalışıyoruz."

Aslan, Düzce'de farklı noktalarda hizmet verilen 6 araçta soruların tamamı cevaplandırılarak akıllardaki soru işaretlerinin giderilmesi için çalışıldığını vurguladı.

- "Gece gündüz hizmet veriliyor"

Afetlerin teknik ve sosyal boyutları olduğuna işaret eden Aslan, "İnsanlar bundan sonra nasıl bir süreç yaşayacaklarını öğrenmek istiyorlar. Bu açıdan iletişim ofislerinde çok önemli hizmet veriyoruz. Cevabını aradıkları sorulara daha hızlı yanıt buluyorlar. 'Bir yerde yetkili görürüm, başvuru yaparım, bekleme sürem olur.' gibi kaygıları yok. Hiç bekleme yapmadan uzman kişilere anında ulaşarak sorunlarını gidermiş oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Mesai kavramlarının olmadığının altını çizen Banu Aslan, "Gece gündüz hizmet veriliyor. 3 vardiya 24 saat çalışılıyor. Gerek köylerimizde gerek merkez mahallelerimizde gerek belediyenin önünde hizmet eden mobil iletişim araçlarında günlük en az 5 bin başvuru alınıyor. Vatandaşlarımız bu hizmeti almayı talep ettiği sürece iletişim tırlarımız burada olacak. Bakanımızın talimatı bu yönde." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce'de evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi çadırlarda ve spor salonlarında geçirdi
YEREL HABERLER Düzce'de evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi ...
İçişleri Bakanı Soylu, Düzce'de muhtarlarla düzenlenen toplantıya katıldı
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Düzce'de muhtarlarla ...
Düzce'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
YEREL HABERLER Düzce'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Düzce'de konuştu:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Düzce'de konuştu:
DEPREMDE EVİ VE EŞYASI HASAR GÖRENLERE MADDİ YARDIM YAPILACAK
YEREL HABERLER DEPREMDE EVİ VE EŞYASI HASAR GÖRENLERE MADDİ YARDIM ...
Düzce'de depremde evleri hasar görenler, yeni güne çadırlarda uyandı (7)
YEREL HABERLER Düzce'de depremde evleri hasar görenler, yeni güne ...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Düzce'de konuştu:
YEREL HABERLER Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, ...
(Görüntülü) BAKAN SOYLU VE BAKAN KURUM DÜZCE&#039;DEKİ DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU - TAMAMI FTP&#039;DE
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN SOYLU VE BAKAN KURUM ...
Bakan Kurum: "Düzce genelinde acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina 134 bağımsız bölüm tespit edildi."
YEREL HABERLER Bakan Kurum: "Düzce genelinde acil yıkılacak ve ağır ...
Bakan Kurum: "(Düzce depremi) Toplamda 4 bin 316 binada 15 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları şu an itibarıyla yapılmış oldu."
YEREL HABERLER Bakan Kurum: "(Düzce depremi) Toplamda 4 bin 316 ...
Düzce'de vatandaşlar park ve bahçelere kurulan çadırlarda konaklamayı sürdürüyor
YEREL HABERLER Düzce'de vatandaşlar park ve bahçelere kurulan ...
(Görüntülü) DÜZCE - ENKAZ ALTINDA KALAN 20 BİN CİVCİV İÇİN KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DÜZCE - ENKAZ ALTINDA KALAN 20 BİN ...
(Görüntülü) DÜZCE - BAKAN KURUM, HASAR GÖREN BİNALARDA İNCELEME YAPTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DÜZCE - BAKAN KURUM, HASAR GÖREN ...
Düzce'de depremde evleri hasar görenler, yeni güne çadırlarda uyandı (6)
YEREL HABERLER Düzce'de depremde evleri hasar görenler, yeni güne ...
(Görüntülü) DÜZCE DEPREMDE CAM FABRİKASINDA DEVASA CAMLAR ZARAR GÖRDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DÜZCE DEPREMDE CAM FABRİKASINDA DEVASA ...
Düzce'de depremde zarar gören iki cami daha yıkılacak
YEREL HABERLER Düzce'de depremde zarar gören iki cami daha yıkılacak
Düzce'de depremden etkilenen vatandaşlara yemek ikramı
YEREL HABERLER Düzce'de depremden etkilenen vatandaşlara yemek ...
Düzce'de vatandaşların hasar ve zarar tespit başvuruları alınmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Düzce'de vatandaşların hasar ve zarar tespit ...
(Görüntülü) MERKEZDE 130 ÇADIR KURULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERKEZDE 130 ÇADIR KURULDU
Bakan Kurum, depremden etkilenen Cumayeri'nde muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Bakan Kurum, depremden etkilenen Cumayeri'nde ...
Teknik ekip, depremde dış cephesi hasar gören Düzce Adliyesi'ni inceledi
YEREL HABERLER Teknik ekip, depremde dış cephesi hasar gören Düzce ...
(Görüntülü) - DÜZCE DEPREMİ TOPRAKTA ÇATLAKLAR OLUŞTURDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) - DÜZCE DEPREMİ TOPRAKTA ÇATLAKLAR ...
Düzce'de depremde evleri hasar görenler, yeni güne çadırlarda uyandı (4)
YEREL HABERLER Düzce'de depremde evleri hasar görenler, yeni güne ...
Düzce'de depremde hasar gören Sarıdere Köyü Camisi yıkılacak
YEREL HABERLER Düzce'de depremde hasar gören Sarıdere Köyü Camisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.