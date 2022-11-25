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Oğlu Gölcük Depremi'nde engelli kalan anne, Düzce'de bir kez daha korku yaşadı

AA

Oğlu Gölcük Depremi'nde engelli kalan anne, Düzce'de bir kez daha korku yaşadı

DÜZCE (AA) - İBRAHİM YOZOĞLU - 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin ardından engelli hale gelen oğlu ve eşiyle Düzce'de hayatını sürdüren Ayşe Yaman, merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremde yaşadıklarını anlattı.

Oğlu ve eşiyle Gölyaka'da kapalı pazar yerine kurulan çadırda konaklayan 68 yaşındaki Yaman, AA muhabirine, depreme uykuda yakalandıklarını söyledi.

Sarsıntı dolayısıyla çok korktuğunu dile getiren Yaman, "Evde önceki depremden dolayı rahatsız oğlum vardı. Onun acı acı bağırmasıyla hemen kalktım. Beşik gibi çok sallandı. Bir anda hemen sallantı olduğu gibi kalkmaya çalıştım, elime hemen duvar geldi. Durmadan kalkamadım, sarsıntı durduktan sonra kalktım. Çocuğum öbür tarafta 'Ne oluyor, ne oluyor?' diye bağırıyordu. Beraber dışarı çıktık, bir komşunun arabasında sabahladık. Sonra da buraya geldik." dedi.

1999 depreminde evlerinin yıkıldığını, bu depremde ise kendisinin ve komşularının mutfaklarında hasar oluştuğunu belirten Yaman, bazı binalarda da çatlakların olduğunu aktardı.

Depremin ardından yetkililerin hızla yardıma koştuğunu ve çadır kurduğunu anlatan Yaman, "Allah razı olsun devletimizden. Çadırı kurdular, burada korkusuz duruyoruz. Çocuğumun korkusu nedeniyle evimize çıkamıyoruz. Kendimden çok çocuğumu düşünüyorum. Çünkü önceki depremde çok acı yaşadı. Beyinde hasar kaldı. Ondan beri çocuğumla uğraşıyorum." diye konuştu.

- "Canımız sağ çok şükür"

Yaman, 1999 Marmara Depremi'nde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"O saat 3'te olmuştu, bu deprem 4'te oldu. Deprem anında aklıma hiç deprem gelmedi, 'Kıyamet kopuyor.' dedim. O zaman da ortalık birden çalkalandı. Her taraf birbirine kavuştu. Bağıra çağıra çocuğum boynuma sarıldı. Çok bağırdı. Babasını çağırdık, hep birlikte aşağı indik. Baktık ki mahallede, öbür sokaklarda bütün evler yıkılmış. Herkes enkazdan yakınlarını çıkarmaya başladı. Çok şükür bunda yıkım olmadı. Sadece mutfaklarda hasar oldu. Binalarında çatlaklar olanlar olmuş. Canımız sağ, çok şükür. Buna şükrediyoruz."

Oğlunun 17 Ağustos'taki depremde 17 yaşında olduğunu belirten Yaman, şunları söyledi:

"Daha önce deprem yaşamadığı için deprem anında korktu, birden boynuma sarıldı, çok bağırdı. Bağırınca beyninde hasar oluşmuş. Doktorlara götürdük, psikolojik rahatsızlığının oluştuğunu söylediler. Çalışan çocuğum çalışamaz oldu, arkadaş çevresinden koptu. Kendine hayrı kalmadı. Ben ona bakıyorum, devletimiz de ona bir yardımda bulundu, maaş veriyor. Allah'a sığındık, Allah'ım da devlet adamlarından Cumhurbaşkanımızdan binbir kere razı olsun."

Düzce'de artçı depremlerin devam ettiğini aktaran Yaman, eve ne zaman döneceklerinin belli olmadığını dile getirdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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