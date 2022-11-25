Gölcük Depremi'nde Sakarya'da olan çift, bu kez Düzce'de depremi yaşadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gölcük Depremi'nde Sakarya'da olan çift, bu kez Düzce'de depremi yaşadı

AA

Gölcük Depremi'nde Sakarya'da olan çift, bu kez Düzce'de depremi yaşadı

DÜZCE (AA) - İBRAHİM YOZOĞLU - 17 Ağustos 1999'daki depreme Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yakalanan 6 çocuk sahibi Bekir ve Kezban Yaman çifti, Düzce'de bir kez daha deprem korkusu yaşadı.

Yaman çifti, kirada oturdukları bina hasar aldığı için bazı çocukları ve torunlarıyla Gölyaka ilçesindeki kapalı pazar yerine kurulan çadırda konaklıyor.

Deprem sırasında yaşadıklarını AA muhabirine anlatan 75 yaşındaki Bekir Yaman, giriş katta yaşadıklarını, deprem olunca korktuğunu ve hemen dışarı çıktığını söyledi.

Uyumaya çalıştığı sırada depreme yakalandığını aktaran Yaman, "Deprem olunca korktum. Evde 5 kişiydik, diğer kızım da ayrı evde yaşıyordu. Onu da aldım yanıma, şimdi çadırda kalıyoruz. Bayağı sallandı, o zaman dışarı çıktık. Sabah oldu zaten, o zaman da buraya geldik. Deprem olunca hepimiz 'Buranın altında kalırız.' dedik ama çıktık dışarı. Kimisi uyuyamamıştı, ben de yeni dalmıştım. Ev de 4 katlı olunca korktuk." diye konuştu.

AFAD çadırlarında çocukları ve torunlarıyla 7 kişi kaldıklarını belirten Yaman, kendilerine sıcak yemek de sağlandığını anlattı.

1999 depreminde Adapazarı'nda olduğunu aktaran Yaman, "O zaman kendi imkanlarımla evin önüne kulübe yapmıştım, bir yıl kulübede kaldık. Şu an imkanlar iyi. Yemek veriliyor, çadır kuruldu. O zaman depremi hissedince önümdeki kavak ağacının sallandığını gördüm. 'Kıyamet kopuyor.' dedim. Baktım her yer karanlık, kiremitler dökülüyor. O zaman çok kötü olmuştu. O zaman daha şiddetliydi. Şu an evimizin direklerinde bir şey yok, sıvalar çatlak. Sıva çatlağı görülüyor, yetkililer ne der bilmiyorum." ifadesini kullandı.

- "Ayağımı dışarı zor attım, çok korktum"

Bekir Yaman'ın eşi Kezban Yaman (65) da deprem anında kızının yanında olduğunu, buzdolabı kapısının kapanıp açıldığını gördüğünü anlattı.

Evi sallanınca çok korktuğunu dile getiren Yaman, "Televizyon vardı, düşmesin diye onu tuttum. Ayağımı dışarı zor attım, çok korktum. Oğlum yan tarafta oturuyordu, geldi bizi aldı. Salonda yatıyordum. Sallanmaya başladık, ileri geri gittim, geldim. Buzdolabının kapağı açılıp kapandı." diye konuştu.

Yaman, 1999 depremini de Adapazarı'nda yaşadığını anımsatarak, "Çocuklar o zaman ufaktı, onu daha beter yaşadık. O zaman çocuklarım küçüktü, çok korkmuştum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Oğlu Gölcük Depremi'nde engelli kalan anne, Düzce'de bir kez daha korku yaşadı
YEREL HABERLER Oğlu Gölcük Depremi'nde engelli kalan anne, Düzce'de ...
Depremzedelerin soruları mobil iletişim araçlarında uzmanlarca yanıtlanıyor
YEREL HABERLER Depremzedelerin soruları mobil iletişim araçlarında ...
Düzce'de evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi çadırlarda ve spor salonlarında geçirdi
YEREL HABERLER Düzce'de evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi ...
İçişleri Bakanı Soylu, Düzce'de muhtarlarla düzenlenen toplantıya katıldı
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Düzce'de muhtarlarla ...
Düzce'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
YEREL HABERLER Düzce'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Düzce'de konuştu:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Düzce'de konuştu:
DEPREMDE EVİ VE EŞYASI HASAR GÖRENLERE MADDİ YARDIM YAPILACAK
YEREL HABERLER DEPREMDE EVİ VE EŞYASI HASAR GÖRENLERE MADDİ YARDIM ...
Düzce'de depremde evleri hasar görenler, yeni güne çadırlarda uyandı (7)
YEREL HABERLER Düzce'de depremde evleri hasar görenler, yeni güne ...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Düzce'de konuştu:
YEREL HABERLER Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, ...
(Görüntülü) BAKAN SOYLU VE BAKAN KURUM DÜZCE&#039;DEKİ DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU - TAMAMI FTP&#039;DE
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN SOYLU VE BAKAN KURUM ...
Bakan Kurum: "Düzce genelinde acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina 134 bağımsız bölüm tespit edildi."
YEREL HABERLER Bakan Kurum: "Düzce genelinde acil yıkılacak ve ağır ...
Bakan Kurum: "(Düzce depremi) Toplamda 4 bin 316 binada 15 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları şu an itibarıyla yapılmış oldu."
YEREL HABERLER Bakan Kurum: "(Düzce depremi) Toplamda 4 bin 316 ...
Düzce'de vatandaşlar park ve bahçelere kurulan çadırlarda konaklamayı sürdürüyor
YEREL HABERLER Düzce'de vatandaşlar park ve bahçelere kurulan ...
(Görüntülü) DÜZCE - ENKAZ ALTINDA KALAN 20 BİN CİVCİV İÇİN KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DÜZCE - ENKAZ ALTINDA KALAN 20 BİN ...
(Görüntülü) DÜZCE - BAKAN KURUM, HASAR GÖREN BİNALARDA İNCELEME YAPTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DÜZCE - BAKAN KURUM, HASAR GÖREN ...
Düzce'de depremde evleri hasar görenler, yeni güne çadırlarda uyandı (6)
YEREL HABERLER Düzce'de depremde evleri hasar görenler, yeni güne ...
(Görüntülü) DÜZCE DEPREMDE CAM FABRİKASINDA DEVASA CAMLAR ZARAR GÖRDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DÜZCE DEPREMDE CAM FABRİKASINDA DEVASA ...
Düzce'de depremde zarar gören iki cami daha yıkılacak
YEREL HABERLER Düzce'de depremde zarar gören iki cami daha yıkılacak
Düzce'de depremden etkilenen vatandaşlara yemek ikramı
YEREL HABERLER Düzce'de depremden etkilenen vatandaşlara yemek ...
Düzce'de vatandaşların hasar ve zarar tespit başvuruları alınmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Düzce'de vatandaşların hasar ve zarar tespit ...
(Görüntülü) MERKEZDE 130 ÇADIR KURULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERKEZDE 130 ÇADIR KURULDU
Bakan Kurum, depremden etkilenen Cumayeri'nde muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Bakan Kurum, depremden etkilenen Cumayeri'nde ...
Teknik ekip, depremde dış cephesi hasar gören Düzce Adliyesi'ni inceledi
YEREL HABERLER Teknik ekip, depremde dış cephesi hasar gören Düzce ...
(Görüntülü) - DÜZCE DEPREMİ TOPRAKTA ÇATLAKLAR OLUŞTURDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) - DÜZCE DEPREMİ TOPRAKTA ÇATLAKLAR ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.