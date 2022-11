Gölcük Depremi'nde Sakarya'da olan çift, bu kez Düzce'de depremi yaşadı

DÜZCE (AA) - İBRAHİM YOZOĞLU - 17 Ağustos 1999'daki depreme Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yakalanan 6 çocuk sahibi Bekir ve Kezban Yaman çifti, Düzce'de bir kez daha deprem korkusu yaşadı.

Yaman çifti, kirada oturdukları bina hasar aldığı için bazı çocukları ve torunlarıyla Gölyaka ilçesindeki kapalı pazar yerine kurulan çadırda konaklıyor.

Deprem sırasında yaşadıklarını AA muhabirine anlatan 75 yaşındaki Bekir Yaman, giriş katta yaşadıklarını, deprem olunca korktuğunu ve hemen dışarı çıktığını söyledi.

Uyumaya çalıştığı sırada depreme yakalandığını aktaran Yaman, "Deprem olunca korktum. Evde 5 kişiydik, diğer kızım da ayrı evde yaşıyordu. Onu da aldım yanıma, şimdi çadırda kalıyoruz. Bayağı sallandı, o zaman dışarı çıktık. Sabah oldu zaten, o zaman da buraya geldik. Deprem olunca hepimiz 'Buranın altında kalırız.' dedik ama çıktık dışarı. Kimisi uyuyamamıştı, ben de yeni dalmıştım. Ev de 4 katlı olunca korktuk." diye konuştu.

AFAD çadırlarında çocukları ve torunlarıyla 7 kişi kaldıklarını belirten Yaman, kendilerine sıcak yemek de sağlandığını anlattı.

1999 depreminde Adapazarı'nda olduğunu aktaran Yaman, "O zaman kendi imkanlarımla evin önüne kulübe yapmıştım, bir yıl kulübede kaldık. Şu an imkanlar iyi. Yemek veriliyor, çadır kuruldu. O zaman depremi hissedince önümdeki kavak ağacının sallandığını gördüm. 'Kıyamet kopuyor.' dedim. Baktım her yer karanlık, kiremitler dökülüyor. O zaman çok kötü olmuştu. O zaman daha şiddetliydi. Şu an evimizin direklerinde bir şey yok, sıvalar çatlak. Sıva çatlağı görülüyor, yetkililer ne der bilmiyorum." ifadesini kullandı.

- "Ayağımı dışarı zor attım, çok korktum"

Bekir Yaman'ın eşi Kezban Yaman (65) da deprem anında kızının yanında olduğunu, buzdolabı kapısının kapanıp açıldığını gördüğünü anlattı.

Evi sallanınca çok korktuğunu dile getiren Yaman, "Televizyon vardı, düşmesin diye onu tuttum. Ayağımı dışarı zor attım, çok korktum. Oğlum yan tarafta oturuyordu, geldi bizi aldı. Salonda yatıyordum. Sallanmaya başladık, ileri geri gittim, geldim. Buzdolabının kapağı açılıp kapandı." diye konuştu.

Yaman, 1999 depremini de Adapazarı'nda yaşadığını anımsatarak, "Çocuklar o zaman ufaktı, onu daha beter yaşadık. O zaman çocuklarım küçüktü, çok korkmuştum." değerlendirmesinde bulundu.

