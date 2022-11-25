AK Parti'li Keşir'den Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü açıklaması:

DÜZCE (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, "Kadına yönelik şiddetle, tek bir cana dahi zeval gelmeyecek şekilde mücadelede kararlıyız." dedi.

Keşir, Cedidiye Meydanı'nda, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, Düzce'de depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, depremde can kaybı olmadığı için şükrettiklerini söyledi.

İlde daha önce yaşanan 2 depremin ardından, ciddi bir hazırlık yapıldığını belirten Keşir, kentte konut stokunun yüzde 80'inin deprem yönetmeliğine uygun inşa edildiğini ve bu sayede depremde can kaybı yaşanmadığını anlattı.

Keşir, kentte 3. depremi yaşayan yorgun binaların bulunduğunu vurgulayarak, hasar gören binalarla ve depremden etkilenen vatandaşlara verilen desteklerle ilgili bilgi verdi.

Çevre illerden AK Parti il ve ilçe kadın kolları üyelerinin kentte olduğunu, depremin yaralarını en hızlı şekilde sarmaya devam ettiklerini aktaran Keşir, AK Parti Genel Merkezi'nden gelen heyetin de sahada çalışma yaptığını, partisinin teşkilatlarının her zaman vatandaşın yanında olduğunu kaydetti.

- "Töre-namus cinayetlerinin cezalarını, ağırlaştırılmış suç kapsamına aldık"

Keşir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, kadına yönelik şiddetin insanlığa ihanet olduğunu belirterek, AK Parti'nin bakış açısının bu olduğunu vurguladı.

AK Parti'nin 2002 yılındaki ilk seçim beyannamesinden bu yana, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi en önemli çalışma alanı olarak gördüğünü dile getiren Keşir, 2002 yılındaki seçim beyannamesinde, töre-namus cinayetleri ve kadın yoksulluğuyla mücadele edeceklerini kamuoyuna ilan ettiklerini anımsattı.

Keşir, bu alanda pek çok uygulamayı hayata geçirdiklerine işaret ederek, "Kadına yönelik şiddetin suç olarak tanımı yoktu bu ülkede daha önce, bunu biz getirdik. Töre-namus cinayetlerinin cezalarını, ağırlaştırılmış suç kapsamına aldık. Yine cinsel suç tanımı ceza kanunumuzda daha önce yoktu, bunu biz getirdik." ifadelerini kullandı.

Boşanmış eşe karşı işlenen şiddetin cezasını, tıpkı nikahlı eşe işlenen şiddet seviyesinde arttırdıklarını hatırlatan Keşir, kadına yönelik şiddeti, yaptıkları düzenlemeyle katalog suç kapsamına aldıklarını ve cezalarını arttırdıklarını kaydetti.

- "Etkin pişmanlık yoksa ceza indirimi alınamayacak"

Keşir, kamu vicdanını yaralayan "kravat taktı da indirim aldı, takım elbise giydi de indirim aldı" şeklindeki uygulamalara son verildiğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Ceza infaz yasasında yaptığımız bu köklü düzenlemeyle, kadına yönelik şiddetle mücadelede etkin bir pişmanlık yoksa, etkin bir pişmanlık tespit edilmemişse, kravat taktığı için, takım elbise giydiği için, mahkemede sempatik davrandığı, tıraş olduğu için ceza indirimi artık kadına yönelik şiddette alınamayacak. Avrupa'daki mevkidaşlarımızla da bu yeni yapılan düzenlemeleri paylaştığımızda, özellikle boşanmış eşe karşı işlenen suçların da şiddetin de nikahlı eşe karşı işlenmesi ve iyi haldeki bu son yaptığımız düzenlemenin pek çok Avrupa ülkesinde olmadığını görüyoruz."

- "Fransa ve Belçika, Türkiye'deki KADES uygulamasını modelledi"

Türkiye'de hem Avrupa'ya hem de dünyaya örnek olan KADES uygulamasının bulunduğunun altını çizen Keşir, şöyle konuştu:

"Bir mobil telefon kadar, emniyet teşkilatımız, kolluk güçlerimiz kadına yönelik şiddetle mücadelede mağdurun yanındalar. Bir mobil uygulamayla, birkaç dakikada mağdurun yanına intikal edilebiliyor. Bu uygulama da dünyada örnek uygulama seçildi. Fransa ve Belçika, Türkiye'deki KADES uygulamasını modelledi. Bir tek cana dahi zeval gelsin, bir tek kadına dahi zeval gelsin istemeyiz. Bugün 25 Kasım nedeniyle en önemli mottomuz, 'kararlıyız' mottosu. Bugün yapılan bütün çalışmalarımızı, bu mottoyla gerçekleştiriyoruz. Kadına yönelik şiddetle, tek bir cana dahi zeval gelmeyecek şekilde mücadelede kararlıyız."



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