Düzce'de depremde minberi yıkılan camide cuma namazı kılındı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de, merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremde minberi yıkılan Cedidiye Camisi'nde cuma namazı kılındı.

Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen afette de hasar gören Cedidiye Camisi'de imam, cuma hutbesini minberin sağlam kalan üç merdivenine çıkarak okudu.

Vatandaşlar, hasar tespit çalışmalarında sadece minberi yıkıldığı belirlenen camiyi, cuma namazında doldurdu.

Depremin ardından ilk cuma namazının kılındığı camide, yıkılan bölümün emniyet şeridiyle kapatıldığı görüldü.





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