Bakan Soylu, depremin merkez üssü Gölyaka'da esnaf ziyaretinde bulundu

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DÜZCE (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de yaşanan depremin merkez üssü Gölyaka ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşların taleplerini dinledi.

Depremin ilk gününden bu yana kentte incelemelerini sürdüren Bakan Soylu, Gölyaka'da esnafı ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Soylu'nun, Düzce Valiliği önünde AFAD koordinesinde kurulan hasar ve zarar tespit çadırını ziyaret ettiği esnada artçı sarsıntı meydana geldi. Çadırdan çıkan Soylu, vatandaşlara "Sallandık, geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Cuma namazını Gölyaka Merkez Camisi'nde kılan Soylu, çıkışta cami cemaatine şöyle seslendi:

"Tekrar geçmiş olsun. Cumhurbaşkanımızın her birinize geçmiş olsun dilekleri, selamları var. İnşallah bu meseleleri hal yoluna koyana kadar buralardayız. Pazar akşamına kadar da inşallah bir noktaya taşırız diye düşünüyorum. Allah beterinden muhafaza etsin. Allah'a emanet olun, cumanız mübarek olsun."

Depremde hasar gördüğü için camileri yıkılacak Sarıdere köyü sakinleri de cuma namazını Kurtdüzü Mahallesi'ndeki camide eda etti.

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