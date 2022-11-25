Düzce'de depremden etkilenen binalarda hasar tespit çalışmaları sürüyor

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DÜZCE (AA) - Düzce'de depremden etkilenen binalarda hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile AFAD koordinesinde oluşturulan 300 ekip, merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremde hasar gören binaları kayıt altına alıyor.

Vatandaşların talebi üzerine söz konusu adreslere giden ekipler, ev ve iş yerlerindeki hasar durumunu belirliyor.

Depremde zarar gören eşyaları da kayıt altına alan ekipler, hasar tespit çalışmalarını kısa sürede bitirmeyi planlıyor.









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