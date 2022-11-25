Düzce'de depremzedelerin yemek ihtiyacı Türk Kızılay koordinasyonunda karşılanıyor

DÜZCE (AA) - Düzce'de depremin ardından Türk Kızılay koordinasyonunda oluşturulan beslenme platformu, vatandaşların günlük yemek ihtiyacını karşılıyor.

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, AA muhabirine, depremin hemen ardından bölgede bulunan afet müdahale merkezinin harekete geçtiğini anlattı.

Afet Yönetimi Genel Müdürlüğü ekiplerini bölgeye sevk ettiklerini aktaran Altan, şunları belirtti:



"Onlar durumu analiz ettikten sonra Ankara, Sakarya, Kocaeli, Yalova ve İstanbul'dan araçlarımızı buraya sevk ettik ve ilk günden itibaren hemen ikram araçlarımız çalışmaya başladı, yemek vermeye başladık. Aynı zamanda müdahale ekiplerimizin yanında iyileştirme ekiplerimiz de sahaya geldi, onlar da vatandaşın hem psikososyal destek ihtiyacını karşılamak hem de muhtaç, mağdur tespiti yapmak için sahaya geldiler."

Altan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordineli şekilde çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Beslenme konusunda koordine ediyoruz. Şu anda burada 3 gündür yemek dağıtımı yapılıyor. Bugün 30 bin öğün yemek çıktı. Kızılay koordinasyonu altında beslenme platformumuz var. Beslenme platformu içinde AFAD, jandarma ve sivil toplum kuruluşlarımız var. Onları burada belli noktalara koyarak bu hizmeti gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Kızılay olarak 87 personel ve 67 gönüllü olmak üzere 164 kişiyiz. Bugüne kadar da 413 kişi görev yapmış durumda. Bunları anlık olarak takip ediyoruz. Her sabah ve akşam koordinasyon toplantılarında da ihtiyaçları alıp o ihtiyaçlara göre personelimizi buraya sevk ediyoruz."

"Eşyalarım Bana Tehlike Değil" projelerine de değinen Altan, "Biz bunu 2023 içinde sürekli yapacağız, bütün şubelerimizde yaygınlaştıracağız ve vatandaşımızda bu bilinci uyandıracağız. Bu algıyı inşallah oluşturacağız." diye konuştu.

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