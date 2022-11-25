İçişleri Bakanı Soylu, Gölyaka'da muhtarlarla toplantı yaptı

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DÜZCE (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de depremin merkez üssü Gölyaka ilçesinde muhtarlarla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Gölyaka İlçe AFAD Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katılan Soylu, burada sahadaki çalışmalarla ilgili AFAD yetkililerinden bilgi aldı.

Toplantıda, Vali Cevdet Atay, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır ile ilçedeki muhtarlar hazır bulundu.

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