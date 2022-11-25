Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Düzce'yi ziyaret etti

DÜZCE (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 23 Kasım'da meydana gelen Gölyaka ilçesi merkez üslü 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili sendika teşkilatından bilgi almak, kentteki genel durumu öğrenmek için Düzce'ye geldi.

İlgili kurumlardan bilgiler alan Yalçın, kent merkezindeki çadır kenti de ziyaret ettikten sonra Düzce Valiliğini ziyaret etti.

Burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de bir görüşme yapan Yalçın, Memur-Sen üyesi kamu görevlilerinin endişelerini dile getirdi.

Yalçın, Düzce ziyareti hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ilk anından itibaren Düzce teşkilatı ile irtibatlı olduklarını ifade ederek, tüm kamu görevlilerinin yaşanan süreçte aktif rol aldıklarını dile getirdi.

Devletin tüm imkanlarıyla Düzce'de olduğunu bizzat gördüğünü kaydeden Yalçın, şöyle konuştu:

"Öncelikle şunu ifade edeyim ki Allah devletimizden razı olsun. Önceden bu tip afet felaketi olduğu zaman millet, 'devlet nerde' derdi. Şimdi kiminle konuşsak herkes diyor ki, 'devlet her andan itibaren burada'. Bu çok kıymetli. İçişleri Bakanımızla da bir araya geldik. Kendisine de bu tanıklığımı ifade ettim. Tüm memur arkadaşlarımız da bu konuda seferber. Kimisi hasar tespitte, kimisi hizmette. Hepsi bir anlamda bu sürecin içindeler."

- "Hasar tespiti yapılmayan okul kalmaması konusunda beklenti var"

İçişleri Bakanı Soylu'ya eğitimcilerin beklentileriyle ilgili bilgi verdiğini anlatan Yalçın, şunları söyledi:

"Pazartesi günü okullar açılacak. Onun için hasar tespiti yapılmayan, kontrolü yapılmayan okul kalmaması konusunda bir temel beklenti vardı. Sayın Bakanımıza ilettim. 'Eğer herhangi bir tespit yapılamaz, yetişmeyen bir şey olursa da o konuda önlem alacaklarına ilişkin cümle kurdu. Ben devletin tüm varlığı ile tüm ağırlığı ile burada olduğunu görüyorum."

Düzce'de 1999 depreminden sonra yapı stokunun büyük ölçüde elden geçirildiğini ve kamu binalarının da yenilendiğini kaydederek şöyle konuştu:

"1999 yılındaki depremden sonra yaşanan süreçte yapı stokunda çok ciddi anlamda değişimin olduğunu yetkililer de ifade ettiler. Deprem yönetmeliğine göre yapılan yerlerde bu anlamda çok hasar yok. Bu konuda bir etkilenme söz konusu değil ama önceden kalanlar kısmında bazı hasarların tespit edildiği ifade edildi. Bu açıdan ülkemizdeki yapı stokunun yenilenmesi konusundaki kararlılık devam etmeli. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda tüm kamu kurumlarına ilişkin talimatları, yönlendirmeleri son derece önemli. Umarız ki bir an önce bu tip süreçler tamamlanmış olur."

Kentsel dönüşüm ve yapı stokunun güçlendirilmesi ile ilgili de bir çağrı yapan Yalçın, "Benim buradan temel çağrı şudur. Yapı stoku konusunda eskimiş binaların bir an önce toparlanması konusunda herkes üzerine düşeni yapmalı. Devlet bu konuda zaten elinden geleni yapıyor. Daha fazla gayret ettiğini de görüyoruz. Umarız bu sorun kısa sürede Türkiye'nin gündeminde geride kalır." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.