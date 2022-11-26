Çocuklarını büyüttükleri evin yıkılacak olmasının üzüntüsünü yaşıyorlar

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DÜZCE (AA) - ŞAHİN OKTAY - Düzce'nin Gümüşova ilçesinde evleri 5,9'luk depremden etkilenen Yak ailesi, çocuklarını büyüttükleri evin yıkılacak olmasının üzüntüsünü yaşıyor.

İlçeye bağlı Kışla köyünde yaşayan 3 çocuklu Hasan ve Nuray Yak çifti, 2 katlı müstakil evlerinin depremde ağır hasar görmesi üzerine çadıra yerleştirildi.

Çiftin bir arada yaşadığı evli olan oğlu Orhan Yak, eşi ve çocuğuyla anneannesinin yanına, Hasan Yak'ın annesi Hanım Yak da büyük oğlunun evine gitti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önceki gün evde inceleme yaparak kendilerine konteyner verilmesi talimatı verdiği Yak ailesi, zor günleri geride bırakıp yeni bir hayata başlamayı umut ediyor.

Hasan Yak, AA muhabirine, evinin depremde ağır hasar aldığını, yapılan incelemelerin ardından yıkım kararı verildiğini, bunun üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Şu an eşiyle çadırda kaldıklarını, eşyalarını aldıktan sonra evlerinin yıkılacağını belirten Yak, "Çoluk çocuk birlikte yaşıyorduk. Annem de vardı, onu ağabeyimin yanına gönderdim. Evim yıkılacak diye üzülüyorum." ifadelerini kullandı.

- "Çadırda durmak, evsiz kalmak çok zor"

Eşi Nuray Yak da depremin şokunu hala atlatamadıklarını dile getirerek, 27 yıldır bu evde yaşadığını, çocuklarını burada büyüttüğünü anlattı.

Yapılan incelemelerin ardından evin yıkılacağının söylendiğini aktaran Yak, "Şu an çadırda yatıp kalkıyoruz. İhtiyacımız olunca eve giriyoruz. Sürekli sallandığı için duramıyoruz içinde. Yürürken bile sallanıyor." diye konuştu.

Yak, 12 Kasım 1999'daki depremde bu kadar etkilenmediklerine dikkati çekerek, "Hep televizyon izlerken haberlerde görüyordum. 'Bir gün bizim başımıza da gelir mi?' diye düşünüyordum. Çadırda durmak, evsiz kalmak çok zor." ifadelerini kullandı.

Yetkililerin kendilerine en kısa zamanda konteyner geleceğini söylediğini vurgulayan Yak, "Darmaduman olduk. Çocuklarım ayrı yere gitti, biz başka yerdeyiz. Eşya umurumda değil, çocuklarımla başımızı sokacağımız bir ev istiyorum." dedi.

- "Bu evin içinde oynadık, büyüdük, yaşadık"

Çiftin AFAD gönüllüsü olan oğlu İrfan Yak ise birçok afette görev aldığını, insanlara yardım ettiğini, bir gün kendisinin bu durumda olacağını hiç tahmin etmediğini ifade etti.

Çocukluğunun bu evde geçtiğini dile getiren Yak, "Bu evin içinde oynadık, büyüdük, yaşadık. Allah kimsenin başına vermesin bu sıkıntıyı." dedi.

Yak ailesinin büyük oğlu Orhan Yak da alt katta eşi ve çocuğuyla yaşadığını, şu an anneannesinde kaldığını belirtti.

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