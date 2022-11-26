Düzce'de vatandaşların çadır kentlerde konaklaması sürüyor

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DÜZCE (AA) - Düzce'de depremin ardından evlerine girmeye korkan vatandaşlar, afetin dördüncü gününde AFAD tarafından kurulan çadırlarda kalmaya devam ediyor.

Merkez üssü Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından panikle dışarı çıkan ve korktukları için evlerine dönmek istemeyenler, AFAD tarafından kurulan çadırlarda geceyi geçiriyor.

Vatandaşlar, depremin dördüncü gününde de çadırlarda kalmayı sürdürdü. Vatandaşlara yatak, battaniye verilirken, Türk Kızılay ile çeşitli sivil toplum kuruluşları sıcak yemek ve gıda desteği sağlıyor.

Öte yandan, AFAD tarafından kentin belirli noktalarına evleri ağır hasar gören vatandaşlar için konteyner kurulumuna da başlanacağı belirtildi.

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