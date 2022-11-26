Düzce'de ihtiyacı bulunan okullarda güçlendirme çalışmalarına devam edilecek

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DÜZCE (AA) - ZAFER GÖDER-ÖMER ÜRER - Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür, depremin yaşandığı Düzce'de son 2-3 yılda 32 okulda başlatılan güçlendirme çalışmalarından 26'sının bittiğini, 6'sında inşaatın sürdüğünü belirterek, "Okullarımızı tarayıp tahkik ettirip ihtiyacı olanların güçlendirilmesi süreci devam edecek." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatı doğrultusunda deprem bölgesine gelen İnşaat ve Emlak Genel Müdür Gür, birim amiri ve daire başkanları, depremden etkilenen okul ve eklentilerinde incelemelerini sürdürüyor.

Gür, AA muhabirine, depremin yaşanmasından itibaren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün bütün yetkili personeliyle sahada olduğunu, kendilerinin de destek için aynı gün onlarla koordineli şekilde çalışmaya başladığını anlattı.

Şu anda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin çalışmalarını bitirmesini beklediklerini ifade eden Gür, "Biz de onlara gördüklerimizi aktardık. Çok şükür yıkılan okulumuz yok, güzel haber olarak bunu söyleyebiliriz. İl Müdürlüğümüz de yapılan incelemelerde tedbir amaçlı tahkikten geçmesi gereken okulları belirliyor ve eğitim öğretimin aksamaması için bu okullarımız boşaltılıyor. Öğrencilerimizin diğer okullarda ikili eğitim yapacak şekilde planlamasını yapıyor." diye konuştu.

- "Depremler her zaman olacak ama biz de hazır olacağız"

Özelikle son birkaç yılda tahkik ve güçlendirme çalışmalarına ciddi ivme kazandırdıklarını vurgulayan Gür, şu bilgileri paylaştı:

"Son 2-3 yılda 12 binanın yıkım kararı alındı. Bunların hepsi yatırım programına girdi. Bunlardan 3 tanesinin yapımı sürüyor. Diğerlerinin ihale hazırlıkları tamamlanma aşamasında. 32 okulumuzun güçlendirmesi vardı. Bunların 26 tanesi bitti. 6 tanesinin de inşaatı sürüyor. Aynı hızda bu tahkik süreçlerini devam ettirmekte kararlıyız. Okullarımızı tarayıp tahkik ettirip ihtiyacı olanların güçlendirilmesi süreci devam edecek. Depremler her zaman olacak ama biz de hazır olacağız."

Gür, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının tespit ettiği binalarda incelemelerinin, detaylı projelendirmelerin süreceğini, bunları en hızlı şekilde yapacaklarını kaydetti.

Bakanlığın, okullardaki birtakım sıva dökülmeleri, küçük sıva çatlakları gibi hususların hızla tamiri, okulların eğitim öğretime hazır hale getirilmesi için talimat verdiğini aktaran Gür, "Bütçenin bir kısmı da gönderildi. İlgili müdürlüğümüz de çalışmalara başladı zaten. En kısa süre içinde öğrencilerimiz okullarına kavuşacaktır." dedi.







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