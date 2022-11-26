Düzce'de ağır hasar gören 3 katlı apartman yıkılıyor

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DÜZCE (AA) - Düzce'de 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar gören 3 katlı apartmanın yıkımına başlandı.

Kent genelinde hasar tespit çalışmalarını sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, Camikebir Mahallesi Alemdar Sokak'ta 2 dairesi ve girişinde iş yeri bulunan 3 katlı apartmanın acil yıkılmasına karar verdi.

Kararın ardından bina sakinleri görevliler eşliğinde apartmana girerek eşyalarını çıkardı. Çevrede güvenlik önlemi alınmasının ardından yıkım çalışmalarına başlandı.

Bitişikteki diğer binaların zarar görmemesi için ilk başta bölgeye iş makineleri alınmadı. İşçilerin balyoz yardımıyla başladığı yıkım çalışmalarına daha sonra iş makineleriyle devam edilecek.

- "Herkes tedbirini alsın ve gerekli yerlere başvursun"

Apartmanda kiracı olarak oturan Berkay Karaman, AA muhabirine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İl Müdürünün kendilerine çok destek olduğunu söyledi.

Ağır hasar kaydı verilen bina için yıkım kararı alındığını belirten Karaman, "Gerekirse dışarıda kalırım, çadırda kalırım veya komşumda yatarım ama hasarlı binada kalmam. Herkes tedbirini alsın ve gerekli yerlere başvursun. Kimseye bu evler mezar olmasın." dedi.

Dedesinin binada kiracı olarak oturduğunu dile getiren Enes Sezgin ise "Şimdi evi boşaltıyoruz. Binanın içerisinde bir durum yok ama duvarları çok kötü, duvarlarında patlama var. Bina ayrıca arka tarafa doğru kaydı. Başka ev tuttuk, şimdi eşyaları oraya taşıyacağız." diye konuştu.

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