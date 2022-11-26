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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce'de eğitim öğretime 1 hafta ara verildi

AA

Düzce'de eğitim öğretime 1 hafta ara verildi

DÜZCE (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce'de meydana gelen deprem nedeniyle kentte tüm okulları 1 hafta tatil ettiklerini belirterek, "Sadece Düzce'de değil, deprem kuşağındaki tüm illerimizde güçlendirme çalışmalarını inşallah bu yılın sonuna kadar tamamlayacağız." dedi.

Bakan Özer, Düzce Valiliğindeki Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, okullarla ilgili deprem sonrası yapılan çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini belirtti.

Vatandaşlara "geçmiş olsun", yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Özer, "Tabii en büyük sevincimiz, Düzce, Bolu, Sakarya'da hiçbir can kaybının olmaması. Olay vuku bulduktan sonra valiliklerimiz, İçişleri Bakanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, AFAD Başkanlığımız tüm süreci anbean yerinde izleyerek gerekli önlemleri aldılar." diye konuştu.

Bakan Özer, Düzce'nin, 12 Kasım 1999'daki depremden sonra Bakanlığın sürekli gündeminde olan, güçlendirme veya yıkım yapılması gereken okulların yıkılıp yerlerine yenilerinin inşa edilmesi konusunda destek verilen illerin başında geldiğini söyledi.

- "Okullarımızla ilgili güçlendirme çalışmalarını çok büyük destekle yürütüyoruz"

Kentteki okulların yüzde 63'ünün 1999 sonrası yapıldığına, dolayısıyla sağlam yapılar olduğuna dikkati çeken Özer, şunları kaydetti:

"Diğer okullarımızla ilgili de güçlendirme çalışmalarını bakanlık olarak özellikle son 2 yılda çok büyük destekle yürütüyoruz. Burada altını çizmemiz gereken şey; Milli Eğitim Bakanlığı olarak özellikle son 1 yıl içerisinde deprem güçlendirmesi kapsamında hiçbir ilimize yatırım bütçesiyle ilgili sınır koymadık. Yani illerimiz mümkün olduğu kadar 2022 yılı içerisinde tüm güçlendirme çalışmalarını yapsınlar diye hak ediş bazlı sisteme geçiş yaptık. Bugün değerlendirme toplantısında gördük ki, aslında bir önceki ziyaretimizde vermiş olduğumuz destekle okullarımızın tamamının güçlendirme kapsamına alındığını ve bugün belki yaşanabilecek bazı olumsuzlukların o karardan dolayı hızlı şekilde çözüldüğünü görmekten de ayrıca mutluluk duyuyorum."

Özer, "Sadece Düzce'de değil, deprem kuşağındaki tüm illerimizde güçlendirme çalışmalarını inşallah bu yılın sonuna kadar tamamlayacağız. Bununla ilgili hiçbir kaynağımızda eksikliğimiz yok. Tüm illerimize gerekli destekleri sağlıyoruz. Buradaki okullarımızın hasar tespitleri ve güçlendirme veya okulların taşınmasıyla kararları biliyorsunuz sadece Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü olarak karar vermiyoruz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın bürokratik ve teknik ekibiyle süreç tamamlanıyor." bilgisini paylaştı.

Cumayeri Ortaokulu, Hamidiye Şehit Özgür Işık İlkokulu, Turgut Özal Anadolu Lisesi, Arsal Anadolu Lisesi ile Çakırlar İlk ve Ortaokulundaki öğrencileri aynı okulda eğitim öğretime almayacaklarını belirten Bakan Özer, bu 5 okulun öğrencilerini en yakın okullara taşıyacaklarını bildirdi.

- "Düzce'de okullarımız eğitim öğretime 5 Aralık'ta başlayacak"

Bakan Özer, destek mekanizması oluşturduklarını, bu okuldaki öğrencileri yeni okullarına ücretsiz olarak taşıyacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ve öğlen de ücretsiz olarak yemek vereceğiz. Ta ki mevcut okulların raporları çıktıktan sonra güçlendirme mi yapılacak, yıkılıp tekrar mı yapılacak, o süreçler tamamlanana kadar ailelerimizin, öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bir diğer konu, pazartesi okullar eğitim öğretime başlayacak mı, başlamayacak mı? Biliyorsunuz Bolu ve Sakarya'da okullarımızı depremden sonra 1 gün tatil ettik ama Düzce'de 3 gün, hafta sonuyla birlikte 5 gün tatil ettik. Hem süreci suhuletle yönetebilmek hem de Milli Eğitim Bakanlığının, Valiliğimizin koordinasyonuyla birlikte rehber öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarla öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize psikolojik sağlamlıklarını tekrar tesis etmeleriyle ilgili bir süre tanıma ama aynı zamanda bu arada da mevcut okulların hızlı şekilde tahkik raporlarını nihayetlendirmek için önümüzdeki hafta Düzce'de tüm okullarımızı bir hafta tatil ediyoruz. Dolayısıyla Düzce'de okullarımız eğitim öğretime 5 Aralık 2022 tarihi itibarıyla başlayacaklar."

Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu süreçlerin suhuletle devam etmesiyle ilgili her türlü desteği vermeye devam edeceklerini aktaran Özer, bütün bakanlıklara ve kurumlara çalışmaları için teşekkür etti.

Özer, bütün kurumların devletin gücünü sahada hissettirdiğini, vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımız, onların en güvenli ortamlarda eğitime devam etmesi için bakanlık olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

Toplantıya, Vali Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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