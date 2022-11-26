Düzce'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kaynaşlı ilçesine bağlı Topuk ile 1400 rakımlı Sinekli yaylalarında sağanak, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.



Beyaz örtüyle kaplanan yaylalarda güzel manzaralar ortaya çıktı.

Sinekli Yaylası'na gelen Seda Kaşkır, hafta sonları doğada vakit geçirdiklerini belirterek, "Bu hafta da yaylaya geldik, kar yağışıyla karşılaştık. Kartpostallık görüntüler oluşmuş. Biz de bu anın tadını çıkaralım istedik." diye konuştu.



Doğaseverlere hafta sonunu burada geçirmeyi tavsiye eden Kaşkır, "Şehrin gürültüsünden kaçıp bu alanları tercih edebilirler." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.