Düzce'de off-road sporcuları afet gönüllüleri için yarıştı

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde depremde yardıma koşan afet gönüllülerine nakdi yardımda bulunulması amacıyla off-road yarışları düzenlendi.

Yörükler Yaylası'ndaki özel parkurda düzenlenen yarışlara, 10 farklı ilden toplam 70 araç ve 140 sporcu katıldı.

Pilotlar, ilk gün yarışlarında engebeli ve çamurlu parkurda zor anlar yaşadı. Araçları bozulan veya çamura saplanan pilotlar, ekip arkadaşlarının yardımıyla yarışlara kaldıkları yerden devam etti.

Etkinlikte ayrıca, deprem nedeniyle farklı illerden kente gelen afet gönüllülerine destek olmak amacıyla nakdi bağış toplandı. Sporcuların ve katılımcıların yardımları, afet gönüllülerinin ihtiyaçları için kullanılacak.

Off-road gönüllüsü Yunus Çalıiçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışların iki gün süreceğini belirterek, "Düzce'de afet gönüllüleri adına bir yardımda bulunmak için toplandık. Sağ olsunlar off-road camiası bu etkinliğimize katıldı. Gelen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün yağmur da yağdı, tam istediğimiz durum." dedi.

Afet gönüllülerine teşekkür eden Çalıiçi, "Bugün parkurda 20 aracımız yarışıyor. Yarın da 50 araç yarışacak." ifadelerini kullandı.



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