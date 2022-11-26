Milli Eğitim Bakanı Özer, Düzce'de depremzedeleri ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Düzce'de depremzedeleri ziyaret etti

AA

Milli Eğitim Bakanı Özer, Düzce'de depremzedeleri ziyaret etti

DÜZCE (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce'de 5,9 şiddetindeki depremin ardından evleri hasar gören aileler için kurulan çadırları ziyaret etti.

Özer, beraberindeki AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ile Aziziye Mahallesi'nde inşası süren Kasım Aktaş Ortaokulunu inceledi.

Aynı mahallede, depremden zarar gören evlerine girmek istemeyenler için AFAD tarafından 30 çadırın kurulduğu bölgeye geçen Özer, buradaki ailelerle görüşerek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Bakan Özer, ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce'de off-road sporcuları afet gönüllüleri için yarıştı
YEREL HABERLER Düzce'de off-road sporcuları afet gönüllüleri için ...
Düzce'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
YEREL HABERLER Düzce'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
(Görüntülü) 1999 DEPREMİNİN MERKEZ ÜSSÜ KAYNAŞLI, GÖLYAKA DEPREMİNDE HASAR ALMADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 1999 DEPREMİNİN MERKEZ ÜSSÜ KAYNAŞLI, ...
(Görüntülü) BAKAN ÖZER DÜZCE VALİLİĞİ&#039;NDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN ÖZER DÜZCE VALİLİĞİ'NDE ...
Düzce depreminde hasar gören Sarıdere Camisi yıkılıyor (4)
YEREL HABERLER Düzce depreminde hasar gören Sarıdere Camisi ...
Düzce'de eğitim öğretime 1 hafta ara verildi
YEREL HABERLER Düzce'de eğitim öğretime 1 hafta ara verildi
Düzce'deki depremde 3 gündür binada mahsur kalan muhabbet kuşu kurtarıldı
YEREL HABERLER Düzce'deki depremde 3 gündür binada mahsur kalan ...
Düzce depreminde hasar gören Sarıdere Camisi yıkılıyor (3)
YEREL HABERLER Düzce depreminde hasar gören Sarıdere Camisi ...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Önümüzdeki hafta Düzce'de okullarımızda eğitim öğretime 1 hafta ara verdik."
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Önümüzdeki hafta ...
Gölcük depremindeki korkuyu Düzce'de tekrar yaşadılar
YEREL HABERLER Gölcük depremindeki korkuyu Düzce'de tekrar yaşadılar
Gölyaka'da 800'ün üzerinde depremzede 243 çadırda konaklamayı sürdürüyor
YEREL HABERLER Gölyaka'da 800'ün üzerinde depremzede 243 çadırda ...
AFAD'dan artçıların sürdüğü Düzce'de vatandaşlara "panik yapmayın" uyarısı
YEREL HABERLER AFAD'dan artçıların sürdüğü Düzce'de vatandaşlara ...
Düzce'de ağır hasar gören 3 katlı apartman yıkılıyor
YEREL HABERLER Düzce'de ağır hasar gören 3 katlı apartman yıkılıyor
(Görüntülü) DÜZCE&#039;DE HASARLI BİNALARIN YIKIMINA BAŞLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DÜZCE'DE HASARLI BİNALARIN YIKIMINA ...
Düzce'de ihtiyacı bulunan okullarda güçlendirme çalışmalarına devam edilecek
YEREL HABERLER Düzce'de ihtiyacı bulunan okullarda güçlendirme ...
Düzce depreminde hasar gören Sarıdere Camisi yıkılıyor (2)
YEREL HABERLER Düzce depreminde hasar gören Sarıdere Camisi ...
Düzce'de vatandaşların çadır kentlerde konaklaması sürüyor
YEREL HABERLER Düzce'de vatandaşların çadır kentlerde konaklaması ...
Depremde evi hasar gören 81 yaşındaki kadın yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Depremde evi hasar gören 81 yaşındaki kadın ...
Çocuklarını büyüttükleri evin yıkılacak olmasının üzüntüsünü yaşıyorlar
YEREL HABERLER Çocuklarını büyüttükleri evin yıkılacak olmasının ...
(Görüntülü) DÜZCE DEPREMİNDE HASAR GÖREN SARIDERE CAMİSİ YIKILIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) DÜZCE DEPREMİNDE HASAR GÖREN SARIDERE ...
(Görüntülü) DÜZCE DEPREMİNDE HASAR GÖREN SARIDERE CAMİSİ YIKILIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) DÜZCE DEPREMİNDE HASAR GÖREN SARIDERE ...
Düzce depreminde hasar gören Sarıdere Camisi yıkılıyor
YEREL HABERLER Düzce depreminde hasar gören Sarıdere ...
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor
(Görüntülü) DEPREMDE HASAR GÖREN SARIDERE KÖYÜ CAMİSİNIN YIKIMINA BAŞLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMDE HASAR GÖREN SARIDERE KÖYÜ ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.