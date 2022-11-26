İçişleri Bakanı Soylu, depremin yaşandığı Düzce'de ziyaretlerde bulundu

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DÜZCE (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de depremden etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Merkez Ağa Mahallesi'ne gelen Soylu, burada vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Mahalleyi gezen Soylu, çadır kurulacak yerleri denetledi, vatandaşların taleplerini dinledi. Daha sonra Çay Mahallesi'ne geçen Soylu, burada vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Kiremitocağı ve Aziziye mahallerinde de vatandaşlarla buluşan Soylu, çadır alanlarında incelemede bulundu.

Bakan Soylu, daha sonra bir çay ocağında çay içti ve vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaretlerde, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer de yer aldı.

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