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Düzce'de 4,3 şiddetindeki depremde panikle balkondan atlayan 2 kişi yaralandı

AA

Düzce'de 4,3 şiddetindeki depremde panikle balkondan atlayan 2 kişi yaralandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de sabah saatlerinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremde, panikle balkon ve camdan atlayarak yaralanan biri yabancı uyruklu 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Aziziye Mahallesi'nde oturan T.K. ile Şerefiye Mahallesi'nde yaşayan Afganistan uyruklu E.F.Y.U, sabah erken saatlerde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremde, panikle balkon ve camdan atlayarak yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırılan T.K'nin yapılan ilk muayenesinde, ayağında kırık, E.F.Y.U'nun ise belinde çatlak oluştuğu belirlendi.

Durumları iyi olan yaralıların, tedavilerinin ardından taburcu edileceği öğrenildi.

Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremde yaralanan 93 kişiden 6'sının ise hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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