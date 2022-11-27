Düzce'de araçta uyuşturucu haplarla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde durdurulan araçta 990 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün bir aracı otoyolun Düzce gişeleri çıkışında durdurdu.
Araçta ve içindeki 3 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 990 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.C, H.Y. ve M.D. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.