Düzce'de araçta uyuşturucu haplarla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

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DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde durdurulan araçta 990 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün bir aracı otoyolun Düzce gişeleri çıkışında durdurdu.

Araçta ve içindeki 3 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 990 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.C, H.Y. ve M.D. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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