Düzce Belediye Başkanı Özlü: Hasarsız evinizde kalmaktan korkmayın

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DÜZCE (AA) - Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, depremin ardından yetkililer tarafından "hasarsız" olarak tespit edilen evlerde kalınabileceğini bildirdi.



Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Düzceli kardeşlerim, eviniz devletin hasar tespit ekipleri tarafından 'hasarsız' olarak tespit edilmiş ise lütfen çadıra çıkmayın, çadırda kalmayın. Hasarsız evinizde kalmaktan korkmayın. Devletimizin mühendis ve teknikerlerinin tespitlerine güvenin."

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