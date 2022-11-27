Düzce'de depremzedelerin çadır kentlerde konaklaması sürüyor

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'de evleri hasar gören veya konutlarına girmeye korkan depremzedeler, afetin beşinci gününü de çadırlarda geçiriyor.

Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine dönmek istemeyenler, AFAD tarafından kurulan çadırlarda kalıyor.

Kapalı pazar yerindeki çadırlarda ekiplerce ihtiyaçları karşılanan vatandaşlara, Türk Kızılay tarafından yemek dağıtılıyor.

Depremzedelerin panik yaşamaması için gün içinde hizmet veren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri, özellikle çocuklarla yakından ilgileniyor.

Bölgede görev yapan askeri personel, zaman zaman çadırlarda kalan çocukların oyunlarına katılarak onlara moral desteği veriyor.

Bu arada, kente gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, çadırda kalanlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Kapalı pazar yeri ve Kültürpark'ta vatandaşları dinleyen Sarıeroğlu, onlarla bir süre sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.