Düzce'de çadır kentlerde kalan depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor

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DÜZCE (AA) - Düzce'de, AFAD tarafından kentin farklı noktalarına kurulan çadırlarda kalan depremzedelerin sıcak yemek ve gıda ihtiyacı karşılanıyor.

Merkez üssü Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından panikle dışarı çıkan ve korktukları için evlerine dönmek istemeyenler, AFAD tarafından Cumayeri, Çilimli, Gümüşova ve Kaynaşlı ilçeleri ve kentin farklı noktalarında kurulan çadırlarda geceyi geçirdi.

Depremin altıncı gününde de 2 binden fazla çadırdaki vatandaşlara, Türk Kızılay ile çeşitli sivil toplum kuruluşları sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Çadırları gezen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri ise depremzedelere moral desteği veriyor.

Ayrıca AFAD tarafından evleri ağır hasar gören vatandaşlar için kentin belirli noktalarına konteyner kuruluyor.

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