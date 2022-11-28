Düzce'de devrilen tarım aracındaki sürücünün annesi hayatını kaybetti

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Lafcı idaresindeki tarım aracı, At Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Devrilmenin etkisiyle patpatta bulunan sürücünün annesi Emine Lafcı ağır yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Yığılca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Sürücü Lafcı ise kazayı yara almadan atlattı.





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